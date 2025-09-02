बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर नया अपडेट, क्या फिर याचिका लगाएंगे उमंग सिंघार
बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर नया अपडेट, क्या फिर याचिका लगाएंगे उमंग सिंघार

Bina MLA Nirmala Sapre: बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को लेकर लगाई याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुना दिया है, जिसे एक तरह से निर्मला सप्रे के लिए राहत माना जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:31 PM IST
निर्मला सप्रे की सदस्यता पर नया अपडेट
निर्मला सप्रे की सदस्यता पर नया अपडेट

MP Politics News: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर इंदौर हाईकोर्ट बेंच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है. जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने यह आदेश पारित किया है, ऐसे में यह फैसला निर्मला सप्रे के लिए फिलहाल राहत भरा माना जा रहा है, हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि उमंग सिंघार मुख्य पीठ के समक्ष फिर से याचिका लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, बता दें कि उमंग सिंघार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने को लेकर याचिका दायर की थी, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी. 

क्या फिर से याचिका लगाएंगे उमंग सिंघार 

दरअसल, एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका खारिज करने की वजह भी बताई है, पीठ ने यह अपने क्षेत्राधिकार में विचारणीय न होने की वजह से यह फैसला सुनाया है. हालांकि उमंग सिंघार को जबलपुर स्थित मुख्य न्यायालय में फिर से याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र भी रखा गया है, ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर याचिका दायर करेंगे, वहीं इससे पहले कांग्रेस इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी आवेदन दे चुकी है, लेकिन जब 90 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

ये भी पढ़ेंः नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में मिले बीएल संतोष, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम पर अपडेट

कांग्रेस ने की सदस्यता निरस्त करने की मांग 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने के लिए रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि निर्मला सप्रे 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, लेकिन वह बीजेपी में शामिल हो गई थी, जबकि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, याचिका में कांग्रेस और उमंग सिंघार की तरफ से मांग की गई कि जब निर्मला सप्रे ने दल बदला है तो फिर उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए. याचिका में कांग्रेस ने इस बात का जिक्र भी किया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक अगर कोई विधायक दलबदल करता है तो फिर उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है. 

निर्मला सप्रे को लेकर संशय 

हाईकोर्ट में बहस के दौरान उमंग सिंघार की तरफ से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से मनीष नायर ने तर्क रखे थे. बता दें कि 2023 का विधानसभा चुनाव निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर जीता था. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक सभा के में सीएम मोहन यादव के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ले ली थी. लेकिन उसके बाद उन्होंने विधायकी नहीं छोड़ी हैं, वह विधानसभा के दस्तावेजों में फिलहाल कांग्रेस विधायक ही है, लेकिन वह बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, ऐसे में इस मामले में फिलहाल संशय बना रहता है. 

ये भी पढ़ेंः BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले मर्यादा, विरोध के दौरान दे बैठे गाली

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

