/ताने हों या घुटनों की चोट, हर चुनौती का सामना कर जीता सिल्वर, जानिए जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य की कहानी

दरअसल, यामिनी का सफर बचपन से आसान नहीं था. जब सागर की इस बेटी ने महज 9 साल की उम्र में जूडो खेलना शुरू किया, तो परिवार और रिश्तेदारों को रास नहीं आया. कई लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन यामिनी ने बातों का जवाब अपनी मेहनत से दिया. जूडो शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक 35 से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं.



यामिनी के जीवन में आई कई मुश्किलें

यामिनी मौर्य के खेल सफर में कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा. साल 2017 में एक मुकाबले के दौरान उनका घुटना टूट गया था, जिसके बाद ऑपरेशन हुआ और करीब एक साल तक उन्हें खेल से दूर रहना पड़ा. वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन यामिनी ने दोबारा मेहनत शुरू की और मैदान में लौटते ही गोल्ड मेडल जीत लिया. कुछ महीने पहले दूसरे घुटने की सर्जरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. तीन महीने आराम के बाद फिर अभ्यास शुरू किया और नेशनल में गोल्ड जीतकर अपनी काबिलियत साबित की.