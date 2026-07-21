/ताने हों या घुटनों की चोट, हर चुनौती का सामना कर जीता सिल्वर, जानिए जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य की कहानी

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Judo Player Yamini Maurya: मध्य प्रदेश के सागर जिले की गलियों से निकलकर देश के बड़े मंच पर जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने इतिहास रच दिया है. यामिनी मौर्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 57 किग्रा वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता. फाइनल मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड की एसेल्या टोपराक से हुआ. मुकाबला इतना कांटे का था कि तय समय तक दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे पर भारी पड़ती रहीं. गोल्डन स्कोर में तीसरे शिडो के बाद मुकाबला यामिनी के हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया. आइए यामिनी मौर्य की सफलता की कहानी के बारे में आपको बताते हैं.
दरअसल, यामिनी का सफर बचपन से आसान नहीं था. जब सागर की इस बेटी ने महज 9 साल की उम्र में जूडो खेलना शुरू किया, तो परिवार और रिश्तेदारों को रास नहीं आया. कई लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन यामिनी ने बातों का जवाब अपनी मेहनत से दिया. जूडो शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक 35 से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं.
यामिनी के जीवन में आई कई मुश्किलें
यामिनी मौर्य के खेल सफर में कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा. साल 2017 में एक मुकाबले के दौरान उनका घुटना टूट गया था, जिसके बाद ऑपरेशन हुआ और करीब एक साल तक उन्हें खेल से दूर रहना पड़ा. वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन यामिनी ने दोबारा मेहनत शुरू की और मैदान में लौटते ही गोल्ड मेडल जीत लिया. कुछ महीने पहले दूसरे घुटने की सर्जरी के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. तीन महीने आराम के बाद फिर अभ्यास शुरू किया और नेशनल में गोल्ड जीतकर अपनी काबिलियत साबित की.
17 साल में एमपी का नाम किया रोशन
यामिनी का मानना था कि खिलाड़ी के जीवन में चोट आना आम बात है, लेकिन असली चुनौती तब होती है जब इंसान खुद से हार मान लेता है. उनका मानना है कि मजबूत सोच और लगातार मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है. सागर की यह बेटी पिछले 17 साल से जूडो में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही है. उन्हें एकलव्य और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. अब यामिनी का सपना है कि वह एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करें.
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