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जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष, मक्के की खेत में अवैध रूप से तैयार की जाती थी शराब, SP ने किया खुलासा

सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. एसपी अनुराग सुजानिया के मुताबिक, जहरीली शराब स्थानीय स्तर पर तैयार की गई थी. इस मामले में करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह समेत दुकान संचालक मनीष लोधी समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 09, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:29 PM IST
जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष, मक्के की खेत में अवैध रूप से तैयार की जाती थी शराब, SP ने किया खुलासा

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