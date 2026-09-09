/जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष, मक्के की खेत में अवैध रूप से तैयार की जाती थी शराब, SP ने किया खुलासा

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सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. सागर एस पी अनुराग सुजानिया ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया है कि जिस शराब से लोगों की मौत हुई वो शराब किसी फैक्ट्री की नहीं बल्कि यही बंडा इलाके में बनाई गई थी और इस माफिया गिरोह का मुख्य सरगना करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह और चंदू राजा तीतरवारा है. ये पूरा एक गिरोह है जो कि इसी इलाके की एक लाइसेंसी शराब दुकान बरेठी से शराब की बिक्री किया करता था.
एसपी ने बताया कि ये लायसेंसी मनीष लोधी उर्फ यशवंत है. जिसकी दुकान से शराब बेची गई. एसपी के मुताबिक जब चंद्र भान उर्फ चन्दू राजा को हिरासत में लेकर पूंछताछ की गई तो उसने बताया कि जन्माष्टमी के पहले ही इस शराब का निर्माण किया गया था और चंदू के कुछ रिश्तेदार इसमें शामिल थे. वहीं शराब बनाने का सारा सामान और पेकिंग मटेरियल मनीष लोधी ने ही उपलब्ध कराया था. बीती 6 तारीख को जब इन लोगों को मालूम चला कि उनकी बनाई शराब से लोग मरने लगे है तो उन्होंने शराब बनाने का सामान कुछ जला दिया, जबकि कुछ मक्के के खेत में छिपाया था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है.
SP ने किया खुलासा
एसपी सागर अनुराग सुजानिया का कहना है कि, गिरोह साधारण नहीं है, बल्कि एक बड़ा तस्कर रवि लखेरा मनीष के संपर्क में था जो कि बड़ा सरगना है और सिर्फ एमपी में रवि के ऊपर 21 आपराधिक मामले दर्ज है और सागर जिले के ही बहेरिया पुलिस थाने में एक ट्रक शराब पकड़े जाने के मामले में फरार है. रवि पहले भी अवैध शराब निर्माण करने वाली फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. इन तस्करों ने ये जहरीली शराब चंदू राजा के मक्का के खेत में बनाई जबकि सप्लाई करने के लिए रवि लखेरा और मनीष लोधी का इस्तेमाल किया गया और लायसेंसी दुकान इसमें बड़ा सहारा बनी, जहां से आसानी से इन लोगों ने जहरीली शराब को बेचा.
फरार आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित
एसपी सुजानिया के मुताबिक पुलिस ने प्रारम्भिक तौर पर 30 आरोपी बनाये थे. जिसमें से 16 हिरासत में है एक आरोपी की मौत हो गई है, जबकि 2 आरोपी खुद जहरीली शराब के सेवन से इलाजरत है. अभी पुलिस ने तीन और आरोपियों को बढ़ाया है. फिलहाल मुख्य आरोपियों में से रवि लखेरा और मनीष लोधी फरार चल रहे है जिन पर डीआईजी सागर ने 20 20 हजार का इनाम घोषित किया है.
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