/जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड निकला करणी सेना का संभागीय अध्यक्ष, मक्के की खेत में अवैध रूप से तैयार की जाती थी शराब, SP ने किया खुलासा

एसपी सागर अनुराग सुजानिया का कहना है कि, गिरोह साधारण नहीं है, बल्कि एक बड़ा तस्कर रवि लखेरा मनीष के संपर्क में था जो कि बड़ा सरगना है और सिर्फ एमपी में रवि के ऊपर 21 आपराधिक मामले दर्ज है और सागर जिले के ही बहेरिया पुलिस थाने में एक ट्रक शराब पकड़े जाने के मामले में फरार है. रवि पहले भी अवैध शराब निर्माण करने वाली फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. इन तस्करों ने ये जहरीली शराब चंदू राजा के मक्का के खेत में बनाई जबकि सप्लाई करने के लिए रवि लखेरा और मनीष लोधी का इस्तेमाल किया गया और लायसेंसी दुकान इसमें बड़ा सहारा बनी, जहां से आसानी से इन लोगों ने जहरीली शराब को बेचा.