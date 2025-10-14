लेडी तहसीलदार की दबंगई! गुस्से में मैडम ने किसान को जड़ दिया थप्पड़, SDM ने किया बीचबचाव

Tehsildar Slapped Farmer-मध्यप्रदेश के सागर में लेडी तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ मार दिया. यह घटना सोमवार को देवरी तहसील की कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान हुई. टोकन बांटते समय भीड़ में एक किसान का हाथ लगने से तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया भड़क गईं. तहसीलदार ने गुस्से में किसान पर हाथ उठा दिया. तहसीलदार की हरकत के बाद अन्य किसान गुस्सा गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. एसडीएम ने मौके पर पहुंचे किसानों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर मामला शांत कराया.

थप्पड़ मारने की बात बताई गलत

इस घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है. इस मामले को लेकर एसडीएम मुन्नवर खान ने कहा कि की मंडी में यूरिया और डीएपी बांटा जा रहा है. कुछ लोग लाइन में लगने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे. इस पर राजस्व और पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर लाइन में लगने को कहा. इसके बाद टोकन बांटे गए, तहसीलदार के किसान को थप्पड़ मारने वाली बात गलत है.

बुजुर्ग ने बताई सच्चाई

इस मामले पर अभी तक तहसीलदार प्रीतिरानी चौरसिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं पनारी से खाद लेने आई बुजुर्ग सदारानी ने कहा कि हम दिन निकलने से पहले ही खाद लेने मंडी आ गए थे. लाइन में लगे रहने के बाद भी खाद नहीं मिला. दूसरी महिला ने बतायता कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन टोकन नहीं मिला. तहसीलदार टोकन दिए बिना ही मंडी से चली गईं.

कांग्रेस ने साधा निशाना

वहीं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय ब्रजपुरिया ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजों की तरह किसानों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं. अधिकारी किसानों को आपस में लड़वा रहे हैं. इससे पहले भी तहसीलदार ने मंडी परिसर में चार किसानों के साथ मारपीट की थी.

