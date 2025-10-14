Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2961373
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

लेडी तहसीलदार की दबंगई! गुस्से में मैडम ने किसान को जड़ दिया थप्पड़, SDM ने किया बीचबचाव

Sagar News-सागर में किसान को लेडी तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ दिया. यह घटना कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान हुई. किसान को तहसीलदार ने जब थप्पड़ जड़ा तो इस हरकत पर अन्य किसान गुस्सा हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेडी तहसीलदार की दबंगई! गुस्से में मैडम ने किसान को जड़ दिया थप्पड़, SDM ने किया बीचबचाव

Tehsildar Slapped Farmer-मध्यप्रदेश के सागर में लेडी तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ मार दिया. यह घटना सोमवार को देवरी तहसील की कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान हुई. टोकन बांटते समय भीड़ में एक किसान का हाथ लगने से तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया भड़क गईं. तहसीलदार ने गुस्से में किसान पर हाथ उठा दिया. तहसीलदार की हरकत के बाद अन्य किसान गुस्सा गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. एसडीएम ने मौके पर पहुंचे किसानों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. 

थप्पड़ मारने की बात बताई गलत 
इस घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है. इस मामले को लेकर एसडीएम मुन्नवर खान ने कहा कि की मंडी में यूरिया और डीएपी बांटा जा रहा है. कुछ लोग लाइन में लगने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे. इस पर राजस्व और पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर लाइन में लगने को कहा. इसके बाद टोकन बांटे गए, तहसीलदार के किसान को थप्पड़ मारने वाली बात गलत है. 

बुजुर्ग ने बताई सच्चाई
इस मामले पर अभी तक तहसीलदार प्रीतिरानी चौरसिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं पनारी से खाद लेने आई बुजुर्ग सदारानी ने कहा कि हम दिन निकलने से पहले ही खाद लेने मंडी आ गए थे. लाइन में लगे रहने के बाद भी खाद नहीं मिला. दूसरी महिला ने बतायता कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं लेकिन टोकन नहीं मिला. तहसीलदार टोकन दिए बिना ही मंडी से चली गईं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने साधा निशाना
वहीं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय ब्रजपुरिया ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजों की तरह किसानों में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं. अधिकारी किसानों को आपस में लड़वा रहे हैं. इससे पहले भी तहसीलदार ने मंडी परिसर में चार किसानों के साथ मारपीट की थी.

यह भी पढ़ें-CG में नक्सलियों को बड़ा झटका, हार्डकोर कमांडर भूपति ने डाले हथियार, 60 का सरेंडर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sagar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssagar newsViral Video

Trending news

vocal for local
दिवाली से पहले इन महिलाओं की हो गई बल्ले-बल्ले, एक पहल ने बना दिया मालामाल
satna news
मैहर की 'राजकुमारी' रहस्यमयी ढंग से लापता, 1 महीने से घर नहीं लौटी; पुलिस तलाश जारी
ujjain news
उज्जैन में बड़ी कार्रवाई, लावारिस 200 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त, नष्ट करने की...
indore news
इंदौर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धमाकों से इलाके में दहशत; 4 मंजिला इमारत जलकर खाक
ratlam news
श्मशान घाट में गूंजा मंत्र! अघोरी बाबाओं ने किया खास अनुष्ठान,क्यों की जाती है साधना
mp news today
MP Today Live: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, पीथमपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
diwali 2025
छत्तीसगढ़ में दिवाली की छुट्टी कब? कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक-ऑफिस
bijapur news
बीजापुर में बड़ी साजिश नाकाम, कर्रेगुट्टा पहाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद
Raisen News
नाटक या सदमा? जेल वारंट सुनते ही बेहोश हुए BJP के दो नेता, अस्पताल में भर्ती
indore news
दिवाली से पहले फ्लाइट से उड़ गया बजट! हवाई यात्रा हुई महंगी, किराये ने उड़ाए होश