घर के अंदर जिंदा जले मासूम! रात में बंद किया दरवाजा, फिर लगा दी आग! सागर में दिल दहला देने वाला मामला

Sagar Dalit Family House Fire: सागर जिले के नरयावली थाना क्षेत्र से लव जिहाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां समुदाय विशेष के एक युवक पर दलित परिवार के कच्चे मकान में आग लगाने का आरोप है. इस घटना में 2 नाबालिग और एक युवती आग में बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान पहले 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई, फिर देर रात 17 साल के नाबालिग ने भी दम तोड़ दिया. मामला सामने आते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, बीते 5 दिसंबर की रात जिले के नरयावली थाना क्षेत्र के ग्राम चंदामऊ में रहने वाले एक दलित परिवार के कच्चे मकान में अचानक भीषण आग लग गई. इस आगजनी में घर के अंदर सो रहे तीन बच्चे बुरी तरह झुलस गए. इतना ही नहीं, घर का पूरा सामान भी जलकर राख हो गया. आग में झुलसे तीनों बच्चों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान परिवार के छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि देर रात बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया. वहीं 23 साल की बेटी करीब 60 प्रतिशत झुलसी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि गांव में ही रहने वाला फईम खान नाम का युवक उनकी 20 साल की बेटी को आए दिन परेशान करता था. परिवार ने जब फईम खान से बेटी से दूर रहने को कहा, तो उसने फोन पर धमकियां दीं कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा. इसके बाद बीती 5 दिसंबर की रात, जब पिता खेत पर थे और मां व छोटी बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल होने सागर गई थीं, उसी दौरान आरोपी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर मकान में आग लगा दी. घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे बच्चों को कुछ पता नहीं चला और तीनों आग में झुलस गए.

आरोपी पर कार्रवाई की मांग की

बताया जा रहा है कि आगजनी का शिकार हुए इस परिवार में चार बच्चे थे, जिनमें 14 और 17 साल के दो नाबालिगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 साल की बड़ी बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है. झुलसी युवती ने बताया कि आरोपी युवक उसकी छोटी बहन को काफी दिनों से परेशान कर रहा था और घटना वाली रात उसने उसे घर के पास से भागते हुए देखा था. नरयावली थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

