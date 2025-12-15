Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3041994
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

घर के अंदर जिंदा जले मासूम! रात में बंद किया दरवाजा, फिर लगा दी आग! सागर में दिल दहला देने वाला मामला

Sagar Love Jihad Case: सागर जिले में एक लव जिहाद का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, विशेष समुदाय के युवक ने दलित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया. परिजनों का आरोप है कि गांव में ही रहने वाला फईम खान नाम का युवक उनकी 20 साल की बेटी को आए दिन परेशान करता था. जब परिवार ने दूर रहने को कहा तो युवक ने घर को खत्म करने की धमकी दी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सागर में दिल दहला देने वाला मामला
सागर में दिल दहला देने वाला मामला

Sagar Dalit Family House Fire: सागर जिले के नरयावली थाना क्षेत्र से लव जिहाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां समुदाय विशेष के एक युवक पर दलित परिवार के कच्चे मकान में आग लगाने का आरोप है. इस घटना में 2 नाबालिग और एक युवती आग में बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान पहले 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई, फिर देर रात 17 साल के नाबालिग ने भी दम तोड़ दिया. मामला सामने आते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, बीते 5 दिसंबर की रात जिले के नरयावली थाना क्षेत्र के ग्राम चंदामऊ में रहने वाले एक दलित परिवार के कच्चे मकान में अचानक भीषण आग लग गई. इस आगजनी में घर के अंदर सो रहे तीन बच्चे बुरी तरह झुलस गए. इतना ही नहीं, घर का पूरा सामान भी जलकर राख हो गया. आग में झुलसे तीनों बच्चों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान परिवार के छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि देर रात बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया. वहीं 23 साल की बेटी करीब 60 प्रतिशत झुलसी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिजनों का आरोप है कि गांव में ही रहने वाला फईम खान नाम का युवक उनकी 20 साल की बेटी को आए दिन परेशान करता था. परिवार ने जब फईम खान से बेटी से दूर रहने को कहा, तो उसने फोन पर धमकियां दीं कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा. इसके बाद बीती 5 दिसंबर की रात, जब पिता खेत पर थे और मां व छोटी बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल होने सागर गई थीं, उसी दौरान आरोपी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर मकान में आग लगा दी. घर के अंदर गहरी नींद में सो रहे बच्चों को कुछ पता नहीं चला और तीनों आग में झुलस गए.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी पर कार्रवाई की मांग की
बताया जा रहा है कि आगजनी का शिकार हुए इस परिवार में चार बच्चे थे, जिनमें 14 और 17 साल के दो नाबालिगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 साल की बड़ी बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है. झुलसी युवती ने बताया कि आरोपी युवक उसकी छोटी बहन को काफी दिनों से परेशान कर रहा था और घटना वाली रात उसने उसे घर के पास से भागते हुए देखा था. नरयावली थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Sagar Love Jihad Case

Trending news

gwalior news
वरमाला हुई...फोटो सेशन चला, फिर टूटी शादी, बिना दुल्हन खाली हाथ लौटा दूल्हा
chhattisgarh paddy purchase
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने बनाया रिकॉर्ड, 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान की खरीदी
Latest Ratlam News
न कोई चोर, न छेड़छाड़...फिर भी आधी रात खुद-ब-खुद खुलने लगा बैंक का शटर, जानें मामला
Latest Shahdol News
बिना हेलमेट बाइक चला रहे चाचा को पुलिस ने रोका, फिर जो हुआ देख आ जाएगी हंसी
Ram Janmabhoomi
रामविलास वेदांती: एयर एंबुलेंस से लाए गए भोपाल, नहीं हो सकी लैंडिंग; रीवा में निधन
Victoria District Hospital
विक्टोरिया अस्पताल का ICU वार्ड बना चूहों का अड्डा, वीडियो हुआ वायरल...
Dense fog
MP के जिलों में कोहरे की मार! कटनी में कई ट्रेनें हुई लेट, विजिबिलिटी हुई कम...
Korba News
कोरबा में 'शोले' जैसा ड्रामा, पत्नी से झगड़े के बाद पति चढ़ा मोबाइल टॉवर पर
indore news
इंदौर मेट्रो का विस्तार, अब शहर के 18 KM में संचालित होगी ट्रेन; इन इलाकों को फायदा
CRPF
नक्सलियों को खत्म करने के लिए CRPF का बड़ा कदम, आम लोगों पर भी नहीं आएगा कोई खतरा