/सागर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरी महिला, बाल-बाल बची जान

मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक महिला अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया और महिला की जान बचा ली गई. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने तेजी और समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को रोका. जैसे ही ट्रेन रुकी, रेलवे कर्मचारियों और अन्य लोगों ने मिलकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान बच गई.