/सागर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरी महिला, बाल-बाल बची जान

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के सागर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक महिला अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया और महिला की जान बचा ली गई. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने तेजी और समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को रोका. जैसे ही ट्रेन रुकी, रेलवे कर्मचारियों और अन्य लोगों ने मिलकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान बच गई.
चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरी महिला
जानकारी के मुताबिक, हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22912) प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही थी. उसी समय, एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी. अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में गिर गई. यह मंजर देखकर यात्री बुरी तरह डर गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक महिला पैर फिसलने के बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जा गिरी. समय रहते यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी गई और महिला की जान बचा ली गई.#sagar #viralvídeo pic.twitter.com/A8cYDwAt3D
— Sumit Rai (@imSumitKRai) July 18, 2026
बाल-बाल बची महिला की जान
घटना की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. रेलवे कर्मचारियों और आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को बचाया. अच्छी बात यह रही कि ट्रेन समय पर रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया. महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उसकी हालत की जांच की गई. आवश्यक प्राथमिक उपचार के बाद उसे सुरक्षित उसी ट्रेन में वापस बिठा दिया गया. इस घटना के कारण ट्रेन अपने तय गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही.
पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
बता दें कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इंदौर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक यात्री फिसल गया था. वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!