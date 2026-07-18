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सागर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरी महिला, बाल-बाल बची जान

सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलती हुई हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक महिला फिसल गई. संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की गिर गई. इस घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया. हालांकि, महिला को सुरक्षित बचा लिया गया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:17 PM IST
सागर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरी महिला, बाल-बाल बची जान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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