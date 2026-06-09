राज्य चुनें
Sagar wheat scam: सागर में गेहूं खरीदी के मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है. जब सरकारी गेहूं के स्टॉक के लिए वेयर हाउस में लाए गए अनाज में बोरियो में गेहूं की जगह पूरी तरह से मिट्टी निकली और ये तादात एक दो बैग नहीं बल्कि पूरे छह सौ बोरिया थी, जिसके बाद वेयर हाउस में हड़कंप मचा गया.
दरअसल सागर के देव प्रभा वेयर हाउस में स्टॉक करने के लिए गेहूं खरीदी केंद्रों का गेहूं लाया गया और जब वेयर हाउस के कर्मचारी इन बोरियों को ट्रक से उतारकर अंदर ले जा रहे थे. तब उन्हें कुछ शक हुआ और उनका शक सही था, क्योंकि इन बोरियों में गेहूं की जगह मिट्टी थी, वेयर हाउस के कर्मचारियों ने जब बोरियों को चेक किया तो पूरी तरह से मिट्टी निकली, करीब छह सौ बोरियों का यही आलम था, इसे देखते हुए वेयर हाउस संचालक ने पूरा ट्रक वापस करा दिया.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और फिर हड़कंप मच गया. मामला खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत के गृह जिले का था. लिहाजा प्रशासन हरकत में आया और जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वो जांच करें.
कलेक्टर ने दिया जांच का आदेश
कलेक्टर प्रतिभा पाल के मुताबिक अनाज खरीदी में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन सख्त है और जिस तरह से गेहूं की जगह मिट्टी भरी गई वो चिंता का विषय है और टीमें जांच कर रहीं हैं और जल्दी ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले ने सरकार की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले में खरीद और भंडारण का यह हाल है, तो राज्य के अन्य जिलों के हालात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट