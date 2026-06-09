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सागर में अनाज खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 600 बोरियों में गेहूं की जगह निकली मिट्टी, मचा हड़कंप

Sagar wheat scam: सागर में गेहूं खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. सरकारी गेहूं के स्टॉक के लिए वेयर हाउस में लाए गए अनाज में बोरियो में गेहूं की जगह पूरी तरह से मिट्टी पाए गया है. मामला सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जांच के निर्देश दिए हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 09, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:16 AM IST
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