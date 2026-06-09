कलेक्टर ने दिया जांच का आदेश

कलेक्टर प्रतिभा पाल के मुताबिक अनाज खरीदी में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन सख्त है और जिस तरह से गेहूं की जगह मिट्टी भरी गई वो चिंता का विषय है और टीमें जांच कर रहीं हैं और जल्दी ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे मामले ने सरकार की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले में खरीद और भंडारण का यह हाल है, तो राज्य के अन्य जिलों के हालात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है.