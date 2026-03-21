सागर में कार में लगी भयंकर आग, डॉक्टर की पत्नी की जिंदा जलकर मौत, पति पर हत्या के आरोप

Sagar News: सागर जिले में एक कार में आग लगने से डॉक्टर की पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई. शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन मृतका के परिजनों ने डॉक्टर पति पर हत्या का आरोप लगाकर मामले को नया मोड़ दे दिया है.
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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर में एक महिला की कार के अंदर ज़िंदा जलकर हुई मौत का मामला अब गंभीर संदेह के घेरे में आ गया है. यह घटना सानोधा पुलिस थाने के अंतर्गत चना टोरिया टोल प्लाज़ा के पास हुई, जहां एक कार खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई. कार में डॉ.नीलेश पटेल, उनकी पत्नी सीमा और दो अन्य साथी सवार थे. जहां डॉक्टर और उनके दो साथी आग लगने से पहले ही कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे, वहीं महिला कार के अंदर ही फंसी रह गई और ज़िंदा जल गई. शुरू में इस घटना को एक सड़क दुर्घटना माना गया था, लेकिन अब मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि यह एक हत्या थी.
कार में जिंदा जली महिला
दरअसल, बीती रात करीब 4:00 बजे सागर जिले के सानोधा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर चना टोरिया टोल प्लाजा के पास एक कार एक छोटी खाई में गिर गई और उसके बाद उसमें आग लग गई. कार में गढ़ाकोटा के एक डॉक्टर नीलेश पटेल, उनकी पत्नी सीमा और डॉक्टर के दो सहकर्मी सवार थे. डॉ. नीलेश और उनके दो साथी कार के आग की लपटों में घिरने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे. लेकिन महिला कार के अंदर ही फंसी रह गई और आग में ज़िंदा जल गई. इस दुखद घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और यह अभी भी चर्चा का एक प्रमुख विषय बनी हुई है.
पति-पत्नी के बीच अक्सर होता था झगड़ा
पहली नज़र में यह महज़ एक दुर्घटना लग रही थी. लेकिन जब अगली सुबह सीमा के मायके वाले आए और उन्होंने अपनी बात बताई तो पुलिस के सामने एक कहीं ज़्यादा पेचीदा मामला आ गया. ऐसा इसलिए है, क्योंकि रिश्तेदार इसे महज़ एक दुर्घटना मानने को तैयार नहीं हैं, इसके बजाय उनका आरोप है कि यह एक सोची-समझी हत्या थी, जिसके बाद लाश को जलाने की साज़िश रची गई. मृतक के परिवार के अनुसार सीमा ने बारह साल पहले डॉ. नीलेश पटेल से शादी की थी, और यह जोड़ा गढ़ाकोटा में रहता था. सीमा के मायके वालों को पति-पत्नी के बीच झगड़ों की शिकायतें अक्सर मिलती रहती थीं, और घर के भीतर इस तरह के आपसी झगड़ों को एक आम बात माना जाता था.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
बीती रात डॉ. नीलेश ने सीमा के परिवार को फ़ोन करके बताया था कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और वह उसे सागर ले जा रहे हैं. सीमा का भाई और अन्य रिश्तेदार तुरंत अपने गांव से सागर के लिए निकल पड़े. लेकिन कुछ ही देर बाद नीलेश ने फिर फ़ोन करके बताया कि टोल प्लाज़ा के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है. घटनास्थल पर पहुंचने पर परिवार वालों ने देखा कि सीमा पूरी तरह से जल चुकी थी, जबकि डॉ. नीलेश और उनके दो साथी पूरी तरह सुरक्षित थे. इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजन साफ़ तौर पर कह रहे हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या का मामला है.
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पेचींदा हुआ मामला
इन आरोपों के साथ यह मामला अब पेचीदा हो गया है और पुलिस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. फ़िलहाल सानोधा पुलिस ने सीमा के जले हुए शव को अपने कब्ज़े में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने सीमा के पति डॉ. नीलेश पटेल, और उनके दो साथियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.