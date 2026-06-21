मयंक साहू हत्याकांड में मुख्य आरोपी यश सोनी यूपी से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कट्टा बरामद

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Sagar Police News: सागर के चर्चित मयंक साहू हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. मामले के मुख्य आरोपी यश सोनी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा भी बरामद किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब तक इस मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी ओम अहिरवार अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है.
बीती 21 मई 2026 की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के मछरयाई इलाके में मयंक साहू की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को पुरानी रंजिश का परिणाम बताया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी.
20 ग्राम एमडी ड्रग भी बरामद
पुलिस ने एक दिन पहले ही एक अन्य आरोपी मनु सोनी को भी गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान मनु सोनी पुलिस से बचने के लिए निर्माणाधीन फ्लाईओवर से करीब 40 फीट नीचे कूद गया था, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया. उसके कब्जे से 20 ग्राम एमडी ड्रग भी बरामद की गई थी. जबकि यश सोनी और ओम अहिरवार अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे. बाद में पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से ललितपुर में घेराबंदी कर यश सोनी को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा भी बरामद किया गया.
लूट की वारदात को दिया अंजाम
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं फरार आरोपी ओम अहिरवार की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
एसपी का कहना है कि फरार आरोपी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित कई राज्यों में छिपकर फरारी काट रहे थे. आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था.
6 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी
वहीं उन्होंने बताया कि 21 मई 2026 को सागर शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें मयंक साहू की उसके पुराने साथियों यश सोनी, मनु सोनी और उनके अन्य साथियों द्वारा पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह बेहद गंभीर घटना थी. प्रारंभ में छह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में जांच के दौरान दो अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए. इस प्रकार कुल आठ आरोपी इस मामले में शामिल पाए गए. परसों मनु सोनी की गिरफ्तारी के बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था. आज मुख्य आरोपी यश सोनी, जिसने मयंक साहू को गोली मारी थी, उसे ललितपुर से मिली सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है.
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