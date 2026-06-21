मयंक साहू हत्याकांड में मुख्य आरोपी यश सोनी यूपी से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कट्टा बरामद

6 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी

वहीं उन्होंने बताया कि 21 मई 2026 को सागर शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें मयंक साहू की उसके पुराने साथियों यश सोनी, मनु सोनी और उनके अन्य साथियों द्वारा पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह बेहद गंभीर घटना थी. प्रारंभ में छह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, बाद में जांच के दौरान दो अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए. इस प्रकार कुल आठ आरोपी इस मामले में शामिल पाए गए. परसों मनु सोनी की गिरफ्तारी के बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था. आज मुख्य आरोपी यश सोनी, जिसने मयंक साहू को गोली मारी थी, उसे ललितपुर से मिली सूचना के आधार पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है.