Add Zee Business As A Preferred Source
App

मयंक साहू हत्याकांड में मुख्य आरोपी यश सोनी यूपी से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कट्टा बरामद

Mayank Sahu Murder Case: सागर के चर्चित मयंक साहू हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी यश सोनी को ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल देशी कट्टा बरामद हुआ. मामले में सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि ओम अहिरवार अभी फरार है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:18 PM IST
मयंक साहू हत्याकांड में मुख्य आरोपी यश सोनी यूपी से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कट्टा बरामद
Image Credit: Mayank Sahu Murder Case

About the Author

Mahendra Dubey

Mahendra Dubey

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
योग दिवस पर श्रीलंका से बाबा बागेश्वर का संदेश, योग को बताया विश्व बंधुत्व का आधार
Bageshwar News1 hr ago
2
damoh news2 hrs ago
3
Latest Ujjain News8:44 AM IST
4
mp news8:20 AM IST
5
gwalior weather today8:17 AM IST