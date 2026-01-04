Advertisement
धोती कुर्ते में विधायक...शूट बूट में निगम आयुक्त, आखिर पानी की टंकी में क्यों उतरे दोंनों? कर दिया खुलासा

Indore Contaminated Water Case: इंदौर की दूषित जल वाली घटना के बाद सरकार पूरी तरह से सतर्क है. इसको लेकर हर जिलों में जमीनी स्तर पर पानी की मॉनीटरिंग की जा रही है. वहीं सागर में भी इसको लेकर विधायक और नगर निगम आयुक्त एक्टिव नजर आए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:36 PM IST
Sagar Water Tank News

Sagar Water Tank News: एमपी के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मौत के बाद सनसनी फैली हुई है. तो अब सरकार पानी को लेकर चिंतित है. सूबे में पेयजल को लेकर खास दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं और जमीनी स्तर पर इसकी मानीटरिंग करने के निर्देश भी जारी हुए हैं. पानी से हुई मौतों पर सियासत भी जारी है और कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर भी है. एक तरफ जहां रविवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी विधायकों मंत्रियों के घरों के सामने जाकर घंटा बजाने का काम किया. तो दूसरी तरफ प्रदेश के सागर से बेहद रोचक तस्वीर सामने आई है. जहां कांग्रेसियों के आंदोलन से उलट भाजपा के सीनियर विधायक शैलेंद्र जैन और नगर निगम के आयुक्त कुछ अलग अंदाज में नजर आए.

भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन धोती कुर्ता और जैकेट पहने और नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री कपकपाती ठंड में निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ पानी की टंकी यानी वाटर हेड टैंक पर चढ़े और फिर टंकी के अंदर घुसे और उन्होंने टंकी के अंदर की स्थिति देखी सफाई कराई और वास्तविकता से रूबरू भी हुए. दरअसल, सरकार और नगरीय निकाय विभाग के निर्देशों के बाद नगर निगम ने पानी की टंकियों का सफाई अभियान शुरू किया है और सागर शहर सहित जिले में बनी वाटर सप्लाई स्कीम के वाटर हेड टैंक की विशेष सफाई कराई जा रही है.

लोग देखते ही रह गए हैरान
सागर के विधायक शैलेंद्र जैन भी इस मामले में सक्रिय हैं और उन्हें जब मालूम चला कि टंकिया साफ हो रही है, तो वो भी इसमें शामिल हो गए. विधायक जैन नगर निगम आयुक्त और टीम के साथ एक पानी की टंकी के पास गए और जानकारी ली लेकिन उनसे रहा नहीं गया. तो फिर धोती कुर्ता पहने विधायक शैलेंद्र जैन आधिकारियों के साथ टंकी पर चढ़े और फिर उसके अंदर भी गए. जहां कर्मचारी सफाई कर रहे थे. विधायक का ये रूप और काम देखने वाले लोग देखते ही रह गए. 

पानी को लेकर सरकार सतर्क
वाटर हेड टैंक के ऊपर ही विधायक जैन ने बताया कि सरकार पानी को लेकर संवेदनशील है और इंदौर की घटना के बाद सतर्क भी है. उन्होंने कहा कि लोगों को साफ पानी मिले इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं और हर जगह लोगों को साफ पानी मिलेगा. ऐसी कोशिशें भी की जा रही हैं. वहीं नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि अभी साल में एक बार इन टंकियों की सफाई कराई जाती थी, लेकिन अब सरकार के दिशा निर्देशों के बाद हर तीन महीने में सफाई का काम होगा. खत्री के मुताबिक अभी तक सागर में दूषित पानी जैसी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही आयेगी, निगम लगातार कोशिश कर रहा है और लोगों को साफ पानी मिल रहा है.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

