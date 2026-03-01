हाथ में मोबाइल, आंखों पर चश्मा, काली साड़ी और गोरा रंग...सागर में दिखा मॉर्डन होलिका बुआ का स्वैग, लोगों की लगी भीड़

sagar modern holika bua: देशभर में होलिका दहन 2 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. इसको लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में जमकर तैयारियां की गई हैं. मध्य प्रदेश के सागर में अनोखी मॉर्डन होलिका बुआ ट्रेंड कर रहीं हैं. यहां मॉर्डन होलिका चर्चित विषय बनी हुईं हैं. गोरा रंग, आंखों में चश्मा, हाथ में मोबाइल और काली रंग की साड़ी पहने होलिका आज के मॉर्डन युग को सामाजिक संदेश देती हुई प्रतीत हो रहीं हैं. समिति के लोगों ने भी बताया कि इस बार मॉर्डन वाली होलिका को दहन किया जाएगा.

सागर की मॉर्डन होलिक

सागर में जो मॉर्डन होलिका बुआ की प्रतिमा बनाई गई है वो लोगों को काफी आकर्षित कर रही है. गोरा रंग, काली रंग की साड़ी, कान से लगा मोबाइल, कानों में झुमके, हाथों में मेहंदी, होठों पर लिपस्टिक, एक हाथ में हैंडबैग और दूसरे में हाथ में छाता और वॉच, नाखूनों में नेलपॉलिश और कमर पर कमरबंद. ये है मॉर्डन होलिका बुआ का लुक जो लोगों को काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. बुआ की प्रतिमा करीब 5 फीट लंबी है जिनके साथ भक्त प्रह्लाद की भी एक फीट की प्रतिमा है.

18 साल से आयोजित हो रहा कार्यक्रम

होलिका दहन का ये आयोजन शिक्षा सदन चौराहे पर महाकाली गणेश युवा समिति द्वारा पिछले 18 सालों से आयोजित किया जा रहा है. समिति की ओर से हर साल अलग-अलग थीम पर होलिका को तैयार करते हैं. इस बार का थीम mordenization पर है. समिति के सदस्य का कहना है कि जिस तरीके से आज का दौर मॉर्डन तरीकों में ढल रहा है उसी तरीके से हमने प्रतिमा के माध्यम से वर्तमान सामाजिक परिवेश को दर्शाने का प्रयास किया है.

महीने भर से हो रही थी तैयारियां

समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 1 महीने से मॉर्डन बुआ की प्रतिमा बनाने का काम चल रहा था. इस प्रतिमा को चंदा करके बनाया गया है. 2 मार्च को मॉर्डन होलिका बुआ को दहन किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में इलाके के लोग शामिल होते हैं. होलिका की प्रतिमा में नयापन लाने की वजह से इसे देखने वालों की भीड़ लगी हुई है.