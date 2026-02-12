Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

कटर से काटा, नमक से गलाया...फिल्मी स्टाइल में कत्ल, प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, अवशेष देख पुलिस भी कांप उठी!

MP Crime News-सागर के देवरी में 6 महीने पहले हुए युवक के हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने युवक की हत्या करने के बाद शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया था. पति की हत्या करने के बाद पत्नी ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.

 

Feb 12, 2026
Prince Murder Case-मध्यप्रदेश के सागर जिले के देवरी में 6 महीने पहले हुए हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस कत्ल का खुलासा होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. जिस युवक की हत्या हुई थी उसके शरीर के अंग 6 महीने के बाद एक स्कूल के पास बने सेप्टिक टैंक से निकल रहे हैं. इस कत्ल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. वहीं इस मामले को लव जिहाद का बड़ा मामला भी कहा जा रहा है. 

पत्नी ने दर्ज कराई थी गुदशुदगी की रिपोर्ट 
दरअसल, 20 अगस्त 2025 को देवरी पुलिस थाने में एक महिला तुलसी वाल्मीकि ने अपने पति प्रिंस वाल्मीकि के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, देवरी पुलिस इस गुमशुदा की तलाश कर रही थी. लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस के लिए भी ये बड़ा चेलेंज बन गया. लेकिन पिछले दिनों यानी करीब 6 महीने बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी. गुमशुदा प्रिंस पुलिस को नहीं मिला लेकिन उसे इस दुनिया से जुदा करने वाला आरोपी शोएब जरूर मिल गया. जिसने प्रिंस का कत्ल करने का गुनाह कबूल किया और जो खुलासा किया उसने सबको हिलाकर कर रख दिया.

शोएब और तुलसी का था अफेयर
आरोपी ने बताया कि शोएब के प्रेम जाल में मृतक प्रिंस की पत्नी फंसी हुई थी और दोनों को अपनी जिंदगी में प्रिंस का होना खल रहा था. शोएब ने दिमाग लगाया और अपनी प्रेमिका तुलसी के जरिए उसने प्रिंस को बुलाया. इसके बाद दोनों ने उसे नशा कराया और फिर कटर से उसे मौत की नींद सुला दिया, बात यहीं खत्म नहीं हुई. प्रिंस के शव को आरोपी ने अपने घर के पीछे बने सनराइज स्कूल के सेप्टिक टैंक में डाल दिया और ऊपर से उस पर कचरा डाला ताकि किसी को कुछ दिखाई न दे. शव जल्दी से गल जाए इसके लिए उसमें नमक भी डाला और करीब महीने भर तक वो इस बात का जायजा लेता रहा कि प्रिंस का शव गला या नहीं.बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शोएब को स्कूल लाया गया और उसके बताए अनुसार सेप्टिक टैंक की तलाशी ली गई. सेप्टिक टैंक से प्रिंस के शव के अवशेष बरामद हुए. 

मृतक ने की थी लव मैरिज 
साल 2023 में प्रिंस ने तुलसी के साथ लव मैरिज की थी. प्रिंस के परिजनों के मुताबिक, तुलसी और प्रिंस के बीच लव अफेयर था लेकिन प्रिंस के परिजन इस लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुलसी लगातार प्रिंस पर दबाव बना रही थी और आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देती थी. जिसके बाद परिवार वालों ने दोनों की शादी करा दी. शादी के महज डेढ़ महीने बाद दोनों अलग रहने लगे. लेकिन बीच-बीच में प्रिंस अपने परिवार वालों से मिलता रहता था और उसने उन्हें बताया कि तुलसी का चाल चलन ठीक नहीं है. प्रिंस ने परिवार वालों के बताया कि वह दूसरे लड़कों से भी बात करती है. लेकिन परिवार कुछ नहीं कर पाया क्योंकि दोनों ने लव मैरिज की थी. 

इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर रही थी पत्नी
इस सब के बीच वक्त बीतत रहा फिर 20 अगस्त 2025 को प्रिंस के लापता होने की बात सामने आई. शातिर तुलसी ने पहले प्रिंस के परिवार वालों को उसके गायब होने की बात बताई और फिर खुद ही उसने पुलिस थाने जाकर प्रिंस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ इस मामले में खाली थी. उधर प्रिंस को ठिकाने लगाने के बाद तुलसी अपने प्रेमी शोएब के साथ मस्ती में झूम रही थी. पत्नी इंस्टाग्राम पर तुलसी और शोएब के रील वीडियो अपलोड कर रही थी. जब प्रिंस के भाई ने वीडियो देखे तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आरोपी शोएब को नरसिंहपुर से धर दबोचा और सख्ती से जब पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.रिपोर्ट-महेंद्र दुबे

