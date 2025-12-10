Advertisement
MP में बड़ा सड़क हादसा, सागर में पुलिस वैन-कंटेनर की भिड़ंत, 4 जवानों की मौत

Sagar Road Accident: सागर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस वेन में जोरदार भिड़त हो गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:28 AM IST
सागर में बड़ा सड़क हादसा
सागर में बड़ा सड़क हादसा

MP News: सागर जिले में नेशनल हाईवे-44 पर बांदरी कस्बे के पास बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहां एक तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बताया जा रहा है कि पुलिस के जवान बालाघाट जिले से ड्यूटी पूरी करके वापस मुरैना के लिए लौट रहे थे, लेकिन सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. 

आमने-सामने टक्कर 

बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि पुलिस वाहन बुरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक व जवान अंदर ही फंस गए, क्योंकि आमने-सामने से जोरदार टक्कर हुई थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची, घायल जवान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन की बॉडी काटकर शवों को बाहर निकाला गया, सभी शवों को बांदरी अस्पताल भेजा गया है. वहीं मामले की जांच शुरू की है. घटना सुबह के वक्त की बताई जा रही है. 

बालाघाट से मुरैना लौट रही थी टीम 

मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड बीते दिनों बालाघाट में ड्यूटी पर तैनात था, बुधवार सुबह टीम अपने सरकारी बीडीडीएस वाहन MP-03 A-4883 से मुरैना लौट रही थी, तभी झिंझनी घाटी के पास सामने से आ रहे कंटेनर ने अचानक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह तहस-नहस हो गया. टक्कर की ताकत इतनी अधिक थी कि कुछ जवानों की मौके पर ही मौत हो गई. 

मृतक पुलिसकर्मियों की जानकारी 

  • प्रधुमन दीक्षित, निवासी मुरैना
  • अमन कौरव, निवासी मुरैना
  • परमलाल तोमर, वाहन चालक, निवासी मुरैना
  • विनोद शर्मा, डॉग मास्टर, निवासी भिंड

वहीं आरक्षक राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में जारी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या वाहन की कोई तकनीकी खराबी वजह बनी. दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति भी बनी रही. 

