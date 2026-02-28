'त्योहार के समय हड़ताल उचित नहीं...', बस ऑपरेटर्स की चेतावनी पर परिवहन मंत्री का बयान, नई बस नीति से होगा सबका भला

MP Bus Operators Strike: मध्यप्रदेश में 2 मार्च से बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की चेतावनी के बीच सागर जिले के गढ़ाकोटा में रहस मेले में पहुंचे परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था और नई बस सेवा नीति को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर्स से आग्रह किया गया है कि किसी तरह के भ्रम में न रहें. नई परिवहन बस सेवा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स द्वारा ही संचालित की जाएगी. इससे परमिटों के अनावश्यक कॉम्पिटिशन से मुक्ति मिलेगी और कई तरह की विसंगतियां दूर होंगी.

उन्होंने कहा कि ऑपरेटर्स को सुरक्षित रूट मिलेंगे. बड़े ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक नए रूट विकसित किए जा रहे हैं. ड्राइवर उनके, कंडक्टर उनके, बस उनकी होगी, रूट सरकार उपलब्ध कराएगी. इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और बीच में होने वाला लीकेज रुकेगा. ऑपरेटर्स का पैसा चोरी होने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी.

हड़ताल की जरूरत नहीं

परिवहन मंत्री का कहना है कि देश के कई राज्यों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद मध्यप्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवा नीति तैयार की गई है, जिसे लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हड़ताल की आवश्यकता नहीं है. यदि किसी के मन में संशय है तो उसका निराकरण किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव भी प्रदेश की जनता, किसानों, व्यापारियों और सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों को प्राथमिकता देते हैं.

सरकार बात के लिए तैयार

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है. ऑपरेटर्स के सुझावों को समाहित किया जाएगा और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए, वह भी तब जब समस्याओं का समाधान न हो. फिलहाल यह शुरुआती दौर है और त्योहार के समय हड़ताल उचित नहीं है.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर

