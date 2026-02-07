MP पुलिस आरक्षक पदों का फिजिकल टेस्ट फरवरी में ही होगा, भोपाल-इंदौर समेत 10 जगहों पर सेंटर

MP Police Test: एमपी में पुलिस आरक्षक टेस्ट में पास हुए उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. फरवरी में ही मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू होंगे. पुलिस मुख्यालय की तरफ से मध्य प्रदेश के 10 शहरों में स्थानों का चयन किया गया है, जहां यह फिजिकल टेस्ट होंगे. इसके लिए परीक्षा पहले ही आयोजित हो चुकी है, परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में उपस्थित होना होगा, जिसमें अपनी शारीरिक दक्षता साबित करनी होगी. इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 10 डीआईजी परीक्षा केंद्रों का प्रभारी बनाया है.

23 फरवरी से शुरू होंगे टेस्ट

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के फिजिकल टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होंगे, जिसमें लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़ के साथ-साथ शारीरिक दक्षता साबित करनी होगी, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी. बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस आरक्षक पदों के लिए 30 अक्टूबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच में परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसके बाद 25 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट जारी किया था, जिनका चयन हुआ है उन्हें अब फिजिकल टेस्ट देना होगा. इस परीक्षा में जो पास होगा उसे आरक्षक के लिए सिलेक्ट किया जाएगा.

इन 10 शहरों में बने हैं सेंटर

लाल परेड ग्राउंड जहांगीराबाद, भोपाल

परेड ग्राउंड 6वीं वाहिनी एसएएफ रांझी, जबलपुर

माउंटेड ट्रूप डिपार्टमेंट परिसर आरएपीटीसी, इंदौर

परेड ग्राउंड 14वीं वाहिनी एसएएफ कंपू, ग्वालियर

शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कालेज, सागर

महानंदा एरीना ग्राउंड, उज्जैन

परेड ग्राउंड 9वीं वाहिनी एसएएफ, रीवा

हाकी ग्राउंड 36 वीं वाहिनी एसएएफ, बालाघाट

परेड ग्राउंड 5वीं वाहिनी एसएएफ, मुरैना

भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम

फिजिकल टेस्ट के लिए यह भी जानना जरूरी है कि 23 फरवरी से 13 मार्च के बीच यह टेस्ट होगा, लेकिन 2 मार्च, 3 मार्च और 8 मार्च को अवकाश होने की वजह से इस दिन टेस्ट नहीं होगा. फिजिकल टेस्ट रोज सुबह 6 बजे से शुरू होगा, इसके लिए चयनित उम्मीदवारों को जल्द सेंटर पहुंचना होगा. जो चयनित आवेदक पुलिस फिजिकल टेस्ट में पास होंगे, उन्हें कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से सूचना पत्र जारी होंगे. फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचने वाले उम्मीदवारों को आधार और ईकेवाईसी सत्यापन करवाना जरुरी होगा, इसलिए सभी उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड साथ लेकर चलना होगा. तभी उन्हें ग्राउंड में एंट्री मिलेगी.

