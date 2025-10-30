Advertisement
भगवान ऐसी औलाद से बचाए! सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Sagar Double Murder Case: सागर जिले के देवरी में एक कलयुगी बेटे ने लोहे की रॉड से अपने माता-पिता की हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ लेकिन पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस पूछताछ जारी है.

Oct 30, 2025, 06:47 AM IST
सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट
सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट

Deori Murder Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. देवरी थाना क्षेत्र के टिकरिया चौराहे पर एक बेटे ने अपने ही माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई है. पुलिस को सूचना मिली कि एक घर के बाहर एक महिला और एक पुरुष के खून से लथपथ शव पड़े हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक दंपत्ति गणेशराम सेन और उनकी पत्नी शांति बाई सेन हैं.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि दंपत्ति के बेटे शिवराज सेन ने अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बेटे ने लोहे की रॉड से हमला कर अपने माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया और फिर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया.

आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी बेटे शिवराज सेन को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, हत्या के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है. देवरी थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह बुंदेला के अनुसार, आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने अब तक हत्या की वजह नहीं बताई है. वहीं, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर 

TAGS

Sagar Murder CaseSagar Crime News

