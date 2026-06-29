/सागर के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही, आंख की जगह दे दी नाक की दवा, बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी गई

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Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. इस बार लापरवाही के कारण 19 महीने के एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई. परिजनों के अनुसार बच्चे की आंखों में लालपन और जलन की शिकायत के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के बाद डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स लिखीं और उन्हें घर भेज दिया. आरोप है कि अस्पताल से दी गई ड्रॉप्स के इस्तेमाल के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई. वहीं पीड़ित परिवार जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के बार-बार चक्कर लगा रहा है.
गलत दवा देने से गई आंखों की रोशनी
दरअसल, यह घटना जिले के बंडा सिविल अस्पताल की है. यहां बंडा ब्लॉक के भूसा कमलपुर गांव के रहने वाले इंद्रज विश्वकर्मा अपने 19 महीने के बेटे को सरकारी अस्पताल ले गए थे, क्योंकि बच्चे की आंखें लाल हो गई थीं और उनमें जलन हो रही थी. बच्चे का सही इलाज हुआ. डॉक्टर ने उसे भर्ती किया, IV ड्रिप लगाई और आंखों में डालने वाली दवा (आई ड्रॉप्स) दी, जिसके बाद इंद्रज अपने बेटे को घर ले आए. इंद्रज का आरोप है कि जो आई ड्रॉप्स दी गई थीं, उनकी वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई.
आंख की जगह दे दी नाक की ड्रॉप
इंद्रज अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाने के इलाज के लिए AIIMS भोपाल गए. वे अपने साथ सिविल हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन और सरकारी सुविधा से मिली आई ड्रॉप्स भी ले गए थे. AIIMS के डॉक्टरों ने साफ किया कि पर्ची में लिखी गई दवा और असल में इस्तेमाल की गई दवा अलग है. जो ड्रॉप्स डाली गई थीं, वे आंखों के लिए नहीं बल्कि असल में नाक में डालने वाली ड्रॉप्स थीं.
इंसाफ के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार
मासूम बच्चे की आंखों की रोशनी जाने के बाद, पीड़ित परिवार गुस्से और परेशानी दोनों में है. जब इंद्रज दोबारा बंडा सिविल अस्पताल गए और इलाज करने वाले डॉक्टर को पूरी बात बताई, तो डॉक्टर ने माना कि जो आई-ड्रॉप्स लिखी गई थीं, वे असल में दी गई आई-ड्रॉप्स से अलग थीं. पिछले तीन दिनों से परिवार बंडा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है और सिविल अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की है.
जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस बीच सोशल मीडिया पर वह प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहा है और सिस्टम की आलोचना हो रही है. बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर के अनुसार बताई गई आई ड्रॉप्स और असल में डाली गई ड्रॉप्स में अंतर था. उन्होंने बताया कि न तो पीड़ित इंद्रज और न ही उसके परिवार ने अस्पताल से मिली ड्रॉप्स को जांच के लिए उनके पास दिखाया. अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो वे निश्चित रूप से गलती बता देते और दवा बदलवा देते. डॉक्टर ने बताया कि बच्चा कुपोषण का शिकार है और उसका इलाज चल रहा है. उन्होंने समझाया कि कुपोषण का असर अक्सर आंखों पर भी पड़ता है और इस बच्चे के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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