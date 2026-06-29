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सागर के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही, आंख की जगह दे दी नाक की दवा, बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी गई

Sagar News: सागर जिले के बंडा सिविल अस्पताल से मेडिकल लापरवाही का एक भयानक मामला सामने आया है. यहां जब 19 महीने के एक मासूम बच्चे की आंखों में जलन हो रही थी, तो डॉक्टर ने उसे आंखों के बजाय नाक में डालने के लिए ड्रॉप्स दे दीं. इस गलत दवा के इस्तेमाल से बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 29, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:02 AM IST
सागर के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही, आंख की जगह दे दी नाक की दवा, बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी गई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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