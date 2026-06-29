/सागर के सरकारी अस्पताल में घोर लापरवाही, आंख की जगह दे दी नाक की दवा, बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी गई

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस बीच सोशल मीडिया पर वह प्रिस्क्रिप्शन वायरल हो रहा है और सिस्टम की आलोचना हो रही है. बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर के अनुसार बताई गई आई ड्रॉप्स और असल में डाली गई ड्रॉप्स में अंतर था. उन्होंने बताया कि न तो पीड़ित इंद्रज और न ही उसके परिवार ने अस्पताल से मिली ड्रॉप्स को जांच के लिए उनके पास दिखाया. अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो वे निश्चित रूप से गलती बता देते और दवा बदलवा देते. डॉक्टर ने बताया कि बच्चा कुपोषण का शिकार है और उसका इलाज चल रहा है. उन्होंने समझाया कि कुपोषण का असर अक्सर आंखों पर भी पड़ता है और इस बच्चे के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए और कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.