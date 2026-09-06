सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 35 की हालत गंभीर, मामले की जांच के आदेश

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा विधानसभा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोगों की हालत गंभीर है. बताया जा रहा है कि सभी की देर रात एक के बाद एक तबीयत बिगड़ती गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधीक्षक (SP) और कलेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. सभी मृतक पाटन, गूगरा, चौका और मगरधा के निवासी बताएं जा रहे हैं.
शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत
दरअसल, दरअसल देर रात से अलग अलग गांव से बीमार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और सभी को उल्टियां हो रही थी जिसके बाद हड़कंप मचा और बंडा के सिविल अस्पताल में सुबह होते होते तक 9 लोगों की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी. वहीं जो लोग अभी बीमार हैं, उन्होंने भी शराब पी थी. घटना की जानकारी मिलने पर सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल मौके पर पहुंचीं और अभी हालात का जायजा ले रही हैं.
मामले की जांच के आदेश
कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य अमले को भेजा गया है, अभी भी लोगों के बीमार होने का क्रम जारी है. बीमार लोगों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है. कलेक्टर ने उन लोगों से भी अपील की है जिन्होंने कल शराब पी थी और जिन्हें थोड़ी भी अस्वस्थता महसूस हो रही है, वे तुरंत मेडिकल जांच करवाएं. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र लंबरदार और पूर्व विधायक तरबर सिंह भी मौके पर पहुंचे.
घटना पर कांग्रेस ने बोला हमला
इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और उसे घेरने की तैयारी की है. PCC चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हर्ष यादव और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने बयान जारी कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. सरकार की ओर से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी बयान आया है. उन्होंने कहा है कि यह घटना दुखद है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है. सभी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है.
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