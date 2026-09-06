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सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 35 की हालत गंभीर, मामले की जांच के आदेश

Sagar News: सागर जिले के बांडा इलाके के पाटन, गूगरा, चौका और मगरधा गांवों में संदिग्ध हालात में 11 लोगों की मौत हो गई. ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए और अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 06, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:53 AM IST
सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 35 की हालत गंभीर, मामले की जांच के आदेश

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