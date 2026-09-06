सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 35 की हालत गंभीर, मामले की जांच के आदेश

शराब पीने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत

दरअसल, दरअसल देर रात से अलग अलग गांव से बीमार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और सभी को उल्टियां हो रही थी जिसके बाद हड़कंप मचा और बंडा के सिविल अस्पताल में सुबह होते होते तक 9 लोगों की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी. वहीं जो लोग अभी बीमार हैं, उन्होंने भी शराब पी थी. घटना की जानकारी मिलने पर सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल मौके पर पहुंचीं और अभी हालात का जायजा ले रही हैं.