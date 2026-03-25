जन्मदिन पर CM ने दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश, बामनेर नदी में छोड़े 14 कछुए

CM release turtle: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 61वें जन्मदिवस के अवसर पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बामनेर नदी में 14 कछुओं को छोड़ा और वन्यजीव संरक्षण व जल स्रोतों की सुरक्षा का संदेश दिया.
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CM release turtle: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने 61वें जन्मदिवस के अवसर पर सागर जिले की रहली तहसील स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली बामनेर नदी में कुल 14 कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में विमुक्त (रिलीज) किया. इस दौरान उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की महत्ता पर जोर देते हुए जल संरचनाओं के संरक्षण का आह्वान किया.
वन विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिन 14 कछुओं को नदी में छोड़ा गया, वे दो विशिष्ट प्रजातियों के हैं, पहली टेरा प्रिंस प्रजाति के 6 कछुए और सुंदरी प्रजाति के 08 कछुए. विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रजातियां नदी की स्वच्छता बनाए रखने और जलीय जैव-विविधता के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा प्रकृति और वन्यजीवों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है. कछुओं का विमुक्तिकरण और चीता पुनर्वास की दिशा में बढ़ते कदम मध्य प्रदेश को वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण के वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे.
एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का विस्तार 2339 वर्ग किमी में है. यह एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों तक फैला है. इसे लैंड ऑफ वुल्व्स (भेड़ियों की धरती) भी कहा जाता है और वर्तमान में यहां करीब 32 बाघ निवास कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि टाइगर रिजर्व में चीतों के अनुकूल भूमि उपलब्ध है. इस प्रकार की भूमि दक्षिण अफ्रीका में पायी जाती है. शीघ्र ही कूनो अभयारण्य से चीतों को लाकर यहां बसाया जायेगा. अभयारण्य में चिड़ियों की 240 प्रजातियां पायी जाती हैं, जो आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं. टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रजाति के पशु-पक्षी हैं, जिसमें टाइगर, पैंथर, भेड़िया, भालू, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, सुअर, नीलगाय, जंगली सुअर, चौसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, कछुआ और मगरमच्छ आदि शामिल हैं. इसके विकास के साथ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पर्यटन के साथ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं.
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