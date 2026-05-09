बीना रेलवे स्टेशन पर बाल मजदूरी का पर्दाफाश! 100 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू, मचा हड़कंप

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित बीना रेलवे जंक्शन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यह खबर मिली कि दरभंगा-अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस में बड़ी संख्या में बाल मजदूरों को ले जाया जा रहा है. जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड, RPF और GRP की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर ट्रेन की गहन जांच की. इन बच्चों को बाल मजदूरी के उद्देश्य से बिहार से दरभंगा-अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस के जरिए गुजरात के अलग-अलग शहरों में ले जाया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने पहले ही जबलपुर और भोपाल डिवीजन के रेलवे अधिकारियों को सतर्क कर दिया था.

100 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू

बताया जा रहा है कि समिति के सदस्य शुरू में सागर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे. हालांकि वहां ट्रेन के रुकने का समय बहुत कम होने के कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए. इसके बाद जैसे ही ट्रेन बीना रेलवे स्टेशन पहुंची, टीम ने तुरंत डिब्बों का निरीक्षण शुरू कर दिया. जांच के दौरान ट्रेन में 100 से ज्यादा बच्चे यात्रा करते हुए पाए गए जिनमें से कई के नाबालिग होने की बात सामने आई है. टीम ने ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति को उतारा और उससे पूछताछ की. पूछताछ में उसने बताया कि वह तीन नाबालिग समेत पांच बच्चों को रायसेन लेकर जा रहा था, जहां उन्हें किसी कारखाने में काम पर लगाया जाना था.

RPF-GRP पर सवाल

हालांकि ट्रेन के निर्धारित ठहराव का समय बहुत कम होने के कारण, पूरी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और ट्रेन रवाना हो गई. घटनाओं के इस पूरे क्रम ने रेलवे प्रोटोकॉल और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े तंत्रों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बाल कल्याण समिति के सदस्य ओमकार सिंह ने आरोप लगाया कि बाल मजदूरों को अक्सर अंत्योदय एक्सप्रेस के जरिए ले जाया जाता है. लेकिन RPF और GRP की लापरवाही के कारण कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती. उन्होंने आगे कहा कि इस बार भी पुलिस ने बस खानापूर्ति की और जरूरी सहयोग देने में नाकाम रही. अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों को मज़दूरी के लिए कौन भेज रहा है, और इस पूरे नेटवर्क को चलाने में कौन-कौन लोग शामिल हैं?

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