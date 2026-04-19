पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख

Padmashree Bhagwandas Death: मध्यप्रदेश के सागर से दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है, बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को पहचान दिलाने वाले भगवान दास रैकवार दाऊ का आज निधन हो गया. बुंदेलखंड की प्राचीनतम शस्त्र कला 'अखाड़ा' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री (2026) से सम्मानित भगवानदास रायकवार 'दाऊ' पिछलवे कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, उन्होंने भोपाल के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली.

उनके बेटे राजकुमार रायकवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वे वेंटिलेटर पर थे. बुंदेलखंड अंचल में इस खबर के दुख की लहर दौड़ पड़ी है. आज रविवार को दोपहर बाद छत्रसाल अखाड़ा से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और सागर के नरियावली मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

17 मार्च से बीमार थे भगवानदास

स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 17 मार्च को भगवानदास रायकवार को सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उनकी हालत में सुधार न होने पर 7 अप्रैल को उन्हें AIIMS भोपाल शिफ्ट कर दिया गया. AIIMS में वे वेंटिलेटर पर थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.

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सीएम ने जताया दुख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया X पर दुख जताते हुए लिखा, 'बुंदेली मार्शल आर्ट को वैश्विक पहचान दिलाने वाले, ‘पद्म श्री’ के लिए चयनित भगवानदास रैकवार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. ईश्वर दिवंगत को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें.

जनवरी 2026 में मिला था 'पद्म श्री'

जनवरी 2026 में में भारत सरकार ने उन्हें 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी. यह सम्मान उन्हें पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट के संरक्षण, संवर्धन और प्रशिक्षण में उनके अमूल्य योगदान की पहचान के रूप में प्रदान किया गया. पूरे देश में यात्रा करते हुए भगवानदास रायकवार ने लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया, जिससे वे सशक्त हुईं. उन्होंने रूस, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, नागपुर और मुंबई सहित कई स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया.

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