Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3184506
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख

Padmashree Bhagwandas Death: बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को पहचान दिलाने वाले भगवान दास रैकवार दाऊ का आज निधन हो गया.उन्होंने भोपाल के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली. उनके निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख

Padmashree Bhagwandas Death: मध्यप्रदेश के सागर से दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है, बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला 'अखाड़ा' को पहचान दिलाने वाले भगवान दास रैकवार दाऊ का आज निधन हो गया. बुंदेलखंड की प्राचीनतम शस्त्र कला 'अखाड़ा' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री (2026) से सम्मानित भगवानदास रायकवार 'दाऊ' पिछलवे कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, उन्होंने भोपाल के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली.

उनके बेटे राजकुमार रायकवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वे वेंटिलेटर पर थे. बुंदेलखंड अंचल में इस खबर के दुख की लहर दौड़ पड़ी है. आज रविवार को दोपहर बाद छत्रसाल अखाड़ा से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और सागर के नरियावली मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

17 मार्च से बीमार थे भगवानदास
स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 17 मार्च को भगवानदास रायकवार को सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां उनकी हालत में सुधार न होने पर 7 अप्रैल को उन्हें AIIMS भोपाल शिफ्ट कर दिया गया. AIIMS में वे वेंटिलेटर पर थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने जताया दुख 
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया X पर दुख जताते हुए लिखा, 'बुंदेली मार्शल आर्ट को वैश्विक पहचान दिलाने वाले, ‘पद्म श्री’ के लिए चयनित भगवानदास रैकवार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. ईश्वर दिवंगत को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें.

जनवरी 2026 में मिला था  'पद्म श्री' 
जनवरी 2026 में में भारत सरकार ने उन्हें 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी. यह सम्मान उन्हें पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट के संरक्षण, संवर्धन और प्रशिक्षण में उनके अमूल्य योगदान की पहचान के रूप में प्रदान किया गया. पूरे देश में यात्रा करते हुए भगवानदास रायकवार ने लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया, जिससे वे सशक्त हुईं. उन्होंने रूस, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, नागपुर और मुंबई सहित कई स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया.

ये भी पढ़ें : दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़ेरहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

bhagwandas akhada master death

Trending news

bhagwandas akhada master death
पद्मश्री भगवानदास रैकवार का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस, सीएम ने जताया दुख
Alirajpur news
शादी से लौट रहे 3 युवकों की मौत, घर से 100 मीटर दूर हुआ बड़ा हादसा, मचा हड़कंप
police horses dogs summer care
उज्जैन में गर्मी की टॉर्चर, भीषण गर्मी में घोड़ों और डॉग्स रखा जा रहा खास ख्याल...
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में
bhopal news
अब हेलिकॉप्टर से करें भोपाल से ओरछा-चंदेरी का सफर, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: PM श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ, उज्जैन -इंदौर और धार दौरे पर CM मोहन, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
अखा तीज का 'अबूझ मुहूर्त': MP में गूंजेंगी हजारों शहनाइयां, चेक कर लें ट्रैफिक प्लान
mp news
MP में अब नर्सिंग के लिए नहीं देनी होगी अलग से परीक्षा, चल रही है नए बदलाव की तैयारी
mhow chips factory boiler blast
धमाके से दहला महू! चिप्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मची चीख-पुकार, एक बच्चा झुलसा
Bhopal Power Cut
भोपाल वाले ध्यान दें! 19 अप्रैल को 84 से ज्यादा इलाकों में गुल रही बिजली...