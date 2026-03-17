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MP के सागर में बड़ा मामला, 11 दिन पहले BMC से गायब हुआ मरीज, जिला अस्पताल में मृत मिला

MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से बड़ी घटना सामने आई है. यहां 11 दिन पहले मेडिकल कॉलेज से लापता हुआ मरीज अब बाजू के जिला अस्पताल में मृत मिला है. जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:18 AM IST
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सागर जिले की खबरें
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Sagar District News: सागर शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज यानि बीएमसी में भर्ती एक मरीज अचानक लापता हो गया और करीब 11 दिन बाद उसका शव जिला अस्पताल मिला है. जिससे जिले के पूरे स्वास्थ्य महमके में हड़कंप मचा है. क्योंकि यह घटना न केवल लापरवाही को उजागर कर रही है. बल्कि सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालियां निशान खड़े कर रही है. ऐसे में इस घटना के बाद मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना है. 

सागर के मेडिकल कॉलेज का मामला

जिला अस्पताल में मिले मृतक की पहचान मोतीनगर थाना क्षेत्र निवासी दिलीप उर्फ पाउडर साहू के रूप में हुई है. दरअसल, दिलीप साहू को 25 फरवरी को पीठ में दर्द की शिकायत के चलते बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. परिजनों के मुताबिक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वे करीब आठ दिन तक बीएमसी में भर्ती रहे. इस दौरान उनकी हालत सामान्य बताई जा रही थी और परिवार के सदस्य भी लगातार उनके साथ मौजूद थे. लेकिन, 5 मार्च की सुबह जब उनके परिजन कुछ देर के लिए वार्ड से बाहर गए और वापस लौटे तो दिलीप साहू अपने पलंग पर नहीं मिले. शुरुआत में परिजनों ने सोचा कि वे शायद वह शौचालय या अस्पताल परिसर में कहीं गए होंगे. लेकिन, काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला. 

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सागर पुलिस में दर्ज हुई रिपोर्ट

इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हर जगह उनकी तलाश की लेकिन कहीं भी उनका सुराग नहीं मिला. मामला गंभीर होते देख परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी. अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें दिलीप साहू अपने पलंग से उठकर कुछ दूरी तक जाते हुए दिखाई दिए. लेकिन उसके बाद वे कहां गए, इसका कोई स्पष्ट पता नहीं चल सका. जब काफी खोजबीन के बाद भी दिलीप साहू का पता नहीं चला तो परिजनों ने गोपालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद परिवार के लोग लगातार अपने स्तर पर भी उनकी तलाश करते रहे. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने से संपर्क किया और मामले में जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन पूरे समय के दौरान दिलीप साहू के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई. 

11 दिन बाद जिला अस्पताल में मिले मृत

इसी बीच ग्यारह दिन बाद अचानक परिजनों को सूचना मिली कि दिलीप साहू का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है. यह खबर सुनते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि बीएमसी से लापता होने के बाद दिलीप साहू जिला अस्पताल कैसे पहुंच गए. बताया जा रहा है कि 5 मार्च की शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिलीप साहू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया था. यहां उनका करीब 10 दिनों तक इलाज चलता रहा. लेकिन, हालत में सुधार नहीं होने के कारण बीती रात उनकी मृत्यु हो गई. 

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही 

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जिला अस्पताल में इतने दिनों तक एक अज्ञात मरीज का इलाज चलता रहा. लेकिन, इस बारे में संबंधित थाने को सूचना नहीं दी गई. वहीं दूसरी ओर बीएमसी से मरीज के लापता होने के बाद भी यह पता लगाने की ठोस कोशिश नहीं की गई कि वह अस्पताल परिसर से बाहर कैसे गया. पूरी घटना के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. पहला सवाल यह है कि बीएमसी जैसे बड़े अस्पताल से एक मरीज अचानक कैसे गायब हो गया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था उसे रोकने में क्यों नाकाम रही. 

पुलिस पर भी उठ रहे सवाल 

दूसरा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहा है. परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस इस पूरे समय में दिलीप साहू तक क्यों नहीं पहुंच सकी. तीसरा बड़ा सवाल जिला अस्पताल पर उठ रहा है, जहां कई दिनों तक एक अज्ञात मरीज का इलाज चलता रहा, लेकिन इसकी सूचना पुलिस या संबंधित विभाग को नहीं दी गई. यदि समय रहते पहचान हो जाती, तो शायद परिजनों को भी जल्द जानकारी मिल सकती थी. 

इस घटना से मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल और पुलिस ने समय पर गंभीरता दिखाई होती तो शायद दिलीप साहू की जान बचाई जा सकती थी. फिलहाल परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः कनाडा में उज्जैन के छात्र की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी

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