23 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था वारंटी, सागर के मकरोनिया से 62 साल की उम्र में गिरफ्तार

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Sagar Police News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बेहद रोचक मामला सामने आया है, जहां 23 साल बाद पुलिस के हाथों एक स्थायी वारंटी लगा है. ये फरार वारंटी पुलिस को 23 साल से चकमा देता रहा. इस वारंटी को खोजने के लिए पुलिस हर शहर में उसकी तलाश करती रही. ये शख्स सागर के ही मकरोनिया इलाके में रह रहा था. लेकिन, जब पुलिस को मालूम चला तो अब 23 साल बाद व्यक्ति सलाखों के पीछे पहुंच गया है.
बता दें कि जब आरोपी ने अपराध किया था, तब उसकी उम्र 28 साल थी. अब वह 62 साल का हो गया है. दरअसल, साल 1989 में संजय सिंह नाम के व्यक्ति पर मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और मामला कोर्ट में चलता रहा. यह मामला 14 साल तक लगातार चलता रहा.
तलाश करती रही पुलिस
इसके बाद संजय सिंह 2003 के पहले तक बाकायदा पेशी करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट में हाजिर होना बंद कर दिया और मामले में फैसला नहीं आया. जब लगातार संजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया. लंबे समय से फरार वारंटी की तलाश पुलिस करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. सागर की गोपालगंज पुलिस ने हर स्तर पर प्रयास किए, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला और पुलिस भी थक-हार कर बैठ गई.
मकरोनिया में किया गिरफ्तार
लेकिन जिले में इन दिनों एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान को देखते हुए गोपालगंज पुलिस ने फिर एक बार इस वारंट का पता लगाना चाहा. थाने में तैनात आरक्षक अंकित ने तकनीक का इस्तेमाल कर शख्स तक पहुंचने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब भी हुई. थाने की पूरी टीम ने मेहनत कर वारंटी संजय सिंह की तलाश की और टीम को बहुत दूर किसी शहर में भटकना नहीं पड़ा, बल्कि सागर के ही मकरोनिया इलाके की एक कॉलोनी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
23 साल बाद कोर्ट में हाजिर
गोपालगंज थाना प्रभारी के मुताबिक, वारंटी के बार-बार पते बदलने की वजह से पूर्व में यहां रहे अधिकारी और कर्मचारी उसे तलाश नहीं कर पाए. लेकिन जब पुलिस पूरी तरह से लगी कि ये स्थायी वारंटी पकड़ना ही है, तो अब 23 साल बाद वो गिरफ्त में आया है. बहरहाल, अब बुजुर्ग हो चुके वारंटी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट को बताएगी कि ये आपका वारंटी है और 23 साल बाद आपकी कोर्ट में हाजिर है.
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