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23 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था वारंटी, सागर के मकरोनिया से 62 साल की उम्र में गिरफ्तार

Sagar Crime News: सागर में गोपालगंज पुलिस ने 23 साल से फरार स्थायी वारंटी संजय सिंह को मकरोनिया इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी 2003 के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:52 PM IST
23 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था वारंटी, सागर के मकरोनिया से 62 साल की उम्र में गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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