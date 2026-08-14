23 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था वारंटी, सागर के मकरोनिया से 62 साल की उम्र में गिरफ्तार

मकरोनिया में किया गिरफ्तार

लेकिन जिले में इन दिनों एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान को देखते हुए गोपालगंज पुलिस ने फिर एक बार इस वारंट का पता लगाना चाहा. थाने में तैनात आरक्षक अंकित ने तकनीक का इस्तेमाल कर शख्स तक पहुंचने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब भी हुई. थाने की पूरी टीम ने मेहनत कर वारंटी संजय सिंह की तलाश की और टीम को बहुत दूर किसी शहर में भटकना नहीं पड़ा, बल्कि सागर के ही मकरोनिया इलाके की एक कॉलोनी से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.