अरे मैडम ये तो पालतू हैं..! रेस्टोरेंट में पड़ी रेड तो मालिक के तोते उड़ गए; दिया ऐसा जवाब की सील हो गई दुकान

Food inspector raids Sagar restaurant: मध्य प्रदेश के सागर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाद्य निरीक्षकों ने छापा मारा. रेस्टोरेंट में रेड मारने के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह भयावह थी. न सिर्फ वहाँ साफ-सफाई की कमी थी, बल्कि चूहे, कीड़े और मक्खियों का डेरा था. रेस्टोरेंट संचालक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा कि- "अरे मैडम, ये सब तो पालतू हैं!"

खाद्य निरीक्षकों का रेस्टोरेंट में छापा

खाद्य निरीक्षकों की टीम ने जब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सामने स्थित रशी रेस्टोरेंट में छापा मारा तो वे खुद हैरान रह गए. लापरवाही को लेकर जब रेस्टोरेंट के मालिक से सवाल किया गया तो जवाब भी चौंका देने वाले थे. दीवारों पर चिकनाई, रसोई में चूहे, कीड़े और मक्खियों का आतंक. वह जगह जहाँ हज़ारों लोग अपना पेट भरते हैं, वहाँ ऐसी बदसूरत तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े करती है.

"मैडम जी, इनका क्या, ये तो पालतू हैं"

रसोई घर जहाँ ग्राहकों के लिए खाना बनता है और न जाने कितने मरीजों के लिए सामने स्थित अस्पताल में खाना डिलीवर किया जाता होगा, वहाँ गटर जैसी गंदगी देखकर कोई भी अचंभित रह जाएगा. खाद्य निरीक्षक जब रसोई घर और जानवरों की उपस्थिति के बारे में सवाल करते हैं, तो जवाब आता है कि, "मैडम जी, इनका क्या, ये तो पालतू हैं!"

घरेलू सिलेंडर की मौजूदगी ने किया हैरान

रेस्टोरेंट की इस बदहाली के बाद वहाँ पड़े घरेलू सिलेंडर ने भी मामले को और गंभीर कर दिया. इस संदर्भ में पूछे जाने पर मालिक ने सिलेंडर रिफिलिंग की तरफ जवाब दिया. जाँच के बाद रेस्टोरेंट सील करने के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही रेस्टोरेंट मालिक को सात दिनों के अंदर लापरवाही सुधारने का निर्देश जारी किया गया है.

