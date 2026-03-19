सागर जिले प्रसिद्ध रानगिर मंदिर के पास विस्फोट, लावारिस बाक्स फटा, तीन लोग घायल

Rangir Temple: सागर जिले के प्रसिद्ध रानगिर देवी मंदिर के बाहर विस्फोट होने का मामला सामने आया है. घटना नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले की है. जिससे यहां अलर्ट जारी किया गया है.
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Chaitra Navratri 2026: सागर जिले में आने वाले प्रसिद्ध रानगिर देवी धाम मंदिर से बड़ी घटना सामने आई है. यहां मंदिर के पास बनी एक दुकान में लावारिस स्पीकर नुमा बाक्स में विस्फोट हो गया. इस घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 साल की एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है. बच्ची के माता-पिता भी घायल हुए हैं. जिन्हें अस्तपाल के लिए सागर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. जहां दुकान में कोई बाक्स छोड़कर गया था. लेकिन, जब बच्ची ने उसे उठाया तो विस्फोट हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही सागर जिले के एसपी समेत पुलिस का बड़ा अमला मौके पर पहुंचा है.
दुकान पर छोड़ा गया था बाक्स
विस्फोट में घायल हुए राधेश्याम रैकवार ने बताया कि वह बूढ़ी रानगिर मंदिर के पास प्रसाद की दुकान लगाते हैं. मंगलवार की रात को एक अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और एक बक्सा छोड़कर चला गया. यह बक्सा स्पीकर जैसा था. बाक्स दिनभर दुकान में रखा रहा. राधेश्याम ने सोचा कि यह किसी श्रद्धालू का होगा जो भूल गया है. शायद आकर ले जाएगा. लेकिन शाम तक उसे लेने कोई नहीं आया. जब रात में दुकान बंद होने लगी तो बक्से को उठाकर एक तरफ रख दिया गया. इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा. लेकिन तभी बाक्स में अचानक ब्लास्ट हुआ. विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए. घटना के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. जिसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है.
सागर पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की जानकारी लगते ही सागर जिले के एडिशनल एसपी लोकेश सिंहा बताया की बीडीएस की टीम को मौके पर भेजा गया था. जबकि घटना के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि विस्फोट स्पीकर या मोबाइल कनेक्शन की वजह से हुआ है. जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं. लेकिन विस्फोट का स्पष्ट कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है. यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा. अभी शुरुवाती दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या है और जिस माध्यम से ब्लास्ट हुआ वो चीज क्या थी पुलिस लगातार जांच कर रही है और जानकारों को यहां लगाया गया है.पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और पूरे इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है.
चैत्र नवरात्रि पर लगती है भीड़
रानगिर माता मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ लगती है. यह मंदिर बेहद प्रसिद्ध माना जाता है. जो 51 शक्तिपीठ में से एक हैं. रानगिर में विराजी माता तीन रूप धारण करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है. ऐसे में इस घटना के बाद पूरे मंदिर में अलर्ट जारी कर दिया गया गया है.
सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट
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