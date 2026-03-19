Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3146234
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसागर

सागर जिले प्रसिद्ध रानगिर मंदिर के पास विस्फोट, लावारिस बाक्स फटा, तीन लोग घायल

Rangir Temple: सागर जिले के प्रसिद्ध रानगिर देवी मंदिर के बाहर विस्फोट होने का मामला सामने आया है. घटना नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले की है. जिससे यहां अलर्ट जारी किया गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रानगिर मंदिर के पास विस्फोट
रानगिर मंदिर के पास विस्फोट

Chaitra Navratri 2026: सागर जिले में आने वाले प्रसिद्ध रानगिर देवी धाम मंदिर से बड़ी घटना सामने आई है. यहां मंदिर के पास बनी एक दुकान में लावारिस स्पीकर नुमा बाक्स में विस्फोट हो गया. इस घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 साल की एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है. बच्ची के माता-पिता भी घायल हुए हैं. जिन्हें अस्तपाल के लिए सागर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है. जहां दुकान में कोई बाक्स छोड़कर गया था. लेकिन, जब बच्ची ने उसे उठाया तो विस्फोट हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही सागर जिले के एसपी समेत पुलिस का बड़ा अमला मौके पर पहुंचा है. 

दुकान पर छोड़ा गया था बाक्स 

विस्फोट में घायल हुए राधेश्याम रैकवार ने बताया कि वह बूढ़ी रानगिर मंदिर के पास प्रसाद की दुकान लगाते हैं. मंगलवार की रात को एक अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और एक बक्सा छोड़कर चला गया. यह बक्सा स्पीकर जैसा था. बाक्स दिनभर दुकान में रखा रहा. राधेश्याम ने सोचा कि यह किसी श्रद्धालू का होगा जो भूल गया है. शायद आकर ले जाएगा. लेकिन शाम तक उसे लेने कोई नहीं आया. जब रात में दुकान बंद होने लगी तो बक्से को उठाकर एक तरफ रख दिया गया. इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा. लेकिन तभी बाक्स में अचानक ब्लास्ट हुआ. विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए. घटना के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. जिसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सागर पुलिस ने शुरू की जांच 

घटना की जानकारी लगते ही सागर जिले के एडिशनल एसपी लोकेश सिंहा बताया की बीडीएस की टीम को मौके पर भेजा गया था. जबकि घटना के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि विस्फोट स्पीकर या मोबाइल कनेक्शन की वजह से हुआ है. जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं. लेकिन विस्फोट का स्पष्ट कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है. यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा. अभी शुरुवाती दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या है और जिस माध्यम से ब्लास्ट हुआ वो चीज क्या थी पुलिस लगातार जांच कर रही है और जानकारों को यहां लगाया गया है.पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और पूरे इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है.

चैत्र नवरात्रि पर लगती है भीड़ 

रानगिर माता मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ लगती है. यह मंदिर बेहद प्रसिद्ध माना जाता है. जो 51 शक्तिपीठ में से एक हैं. रानगिर में विराजी माता तीन रूप धारण करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है. ऐसे में इस घटना के बाद पूरे मंदिर में अलर्ट जारी कर दिया गया गया है. 

सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः महाभारत काल का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां पांडवों को मिला था वरदान, पहुंचते हैं VIP

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rangir templeNavratri 2026

Trending news

mp live news
MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में चैत्र नवरात्र-हिंदू नववर्ष की शुरुआत, 19 मार्च की बड़ी खबरें
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का ऐलान- वर्षा की हर एक बूंद के संचयन का संकल्पबद्ध होकर करेंगे प्रयास
Mohan Yadav
मोहन यादव ने हरदा को दी 232 करोड़ की सौगात, बोले- हर हाथ को काम, खेत को पानी संकल्प
bhopal news
अब JK यूनिवर्सिटी- अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल में नमाज के बाद धमाका
Eid
20 या 21 मार्च... MP में कब मनाई जाएगी ईद, किस दिन बंद रहेंगे बैंक और स्कूल-कॉलेज
Naxalism
Explainer: कैसे खत्म होने की कगार पर आया नक्सलवाद? किस रणनीति ने किया सबसे बड़ा काम
raipur news
छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, सोना-चांदी नहीं, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर
mp news
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में सीधे दखल से इनकार
bhopal news
इस दिन पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट, फिर बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स
MP Breaking News LIVE
MP News Highlights: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, पढ़ें 17 मार्च की खबरें