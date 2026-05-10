सागर में 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों का आतंक! एक ही दिन में दो दर्जन लोगों को काटा, दहशत में लोग

Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है. यहां हर दिन लोग इन कुत्तों का शिकार बन रहे हैं. स्थिति तब और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई, जब एक ही दिन में एक इलाके में एक आवारा कुत्ते ने दो दर्जन लोगों को अपना निशाना बनाया. सागर के चकरघाट इलाके में एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया और एक के बाद एक कई महिलाओं और बच्चों को काट लिया. इस कुत्ते का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उसे एक व्यक्ति को काटते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

पूरे इलाके में 100 से ज्यादा कुत्तों का आतंक

इस कुत्ते के काटने से घायल हुए लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया. फिलहाल तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले डेढ़ साल से नगर निगम में लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. हालांकि निगम इन आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है, और पूरे इलाके में सौ से भी ज्यादा कुत्ते दिन-रात निवासियों के लिए खतरा बने हुए हैं.

लोगों में डर का माहौल

कुत्तों के आतंक से घबराकर स्थानीय निवासी अब अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे हैं. इस बीच, आवारा कुत्ते को नगर निगम के अधिकारियों ने पकड़ लिया. लेकिन इलाके में अभी भी घूम रहे बड़ी संख्या में अन्य कुत्तों को लेकर समुदाय में डर का माहौल बना हुआ है.

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दमोह में भी कुत्तों का आतंक

इसके अलावा पिछले एक साल से आवारा कुत्ते दमोह जिले में भारी तबाही मचा रहे हैं. जिले के मड़ियादो इलाके में एक ही दिन में कुत्तों द्वारा एक दर्जन लोगों को काटे जाने के बाद दहशत फैल गई. अभी पिछले ही महीने इसी इलाके में कुत्तों ने एक ही दिन में 22 लोगों को अपना निशाना बनाया था. मड़ियादो में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह चिंताजनक स्थिति केवल मड़ियादो तक ही सीमित नहीं है; ज़िला मुख्यालय पर भी आवारा कुत्ते आतंक का पर्याय बन गए हैं.

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