सागर-दमोह हाईवे पर CNG पंप से निकलते ही बस से टकराई कार, हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

कहां के रहने वाले हैं मृतक

बता दें कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार सवार दो घायलों समेत बस में घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इनमें मृतकों की पहचान शिवम मखीजा, गोलू उर्फ शुभम और विकास उर्फ विक्की मखीजा, हरियाणा के भिवानी जिले के रूप में पहचान हुई है.