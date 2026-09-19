सागर-दमोह हाईवे पर CNG पंप से निकलते ही बस से टकराई कार, हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

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मध्य प्रदेश के सागर जिले में यात्रियों से भरी बस और कार टकराने से बड़ा हादसा हो गया है. इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, टक्कर के बाद यात्री बस भी अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई. बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.
दरअसल, यह घटना सागर-दमोह स्टेट हाईवे पर बहरिया थाना इलाके में सीएनजी पंप के सामने की बताई जा रही है. शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा पासिंग अर्टिगा कार CNG पंप से गैस भरवाने के बाद चौराहे की तरफ आ रही थी. इसी दौरान दमोह की तरफ से सागर आ रही सेवा सूत्र कंपनी की यात्री बस से कार टकरा गई. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी, कि अर्टिगा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. वहीं सड़क किनारे खंती में जाकर पलट गई.
कहां के रहने वाले हैं मृतक
बता दें कि हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार सवार दो घायलों समेत बस में घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इनमें मृतकों की पहचान शिवम मखीजा, गोलू उर्फ शुभम और विकास उर्फ विक्की मखीजा, हरियाणा के भिवानी जिले के रूप में पहचान हुई है.
घटनास्थल का लिया जायजा
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर सागर के एसपी अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सोलंकी समेत पुलिस के तमाम आलाधिकारी मौके पहुंचे. जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की स्थिति का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है. यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि हादसा किस वजह से हुई है. इसके अलावा, दोनों वाहनों की गति कितनी थी. इसकी जांच भी की जाएगी.