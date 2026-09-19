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सागर-दमोह हाईवे पर CNG पंप से निकलते ही बस से टकराई कार, हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

सागर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है. फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है कि, हादसा किस वजह से हुआ है.

Written ByMahendra Dubey
Published: Sep 19, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:52 PM IST
सागर-दमोह हाईवे पर CNG पंप से निकलते ही बस से टकराई कार, हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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