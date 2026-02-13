बारात में नाच-गाने के बीच मातम, 15 साल के नाबालिग की गोली लगने से मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम

Minor Boy Killed in Procession-मध्यप्रदेश के सागर में गुरुवार देर रात एक शादी समारोह में फायरिंग ने एक नाबालिग बच्चे की जान ले ली. बारात में अचानक चली गोली बैंड बजा रहे 15 साल के विवेक बंसल के सीने में जा लगी. बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई. मृतक विवेक अपने परिवार का इकलौता बेटा था. वह बैंड पार्टी में बैंड बजाकर परिवार की आर्थिक रूप से मदद करता था. इस घटना के बाद नाराज परिजनों और उनके समर्थकों ने मोतीनगर थाने का घेराव किया और अब सागर भोपाल स्टेट हाइवे पर चक्काजाम कर दिया. परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को जानबूझकर गोली मारी गई है और पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

युवक ने कट्टे से किया फायर

पुलिस के अनुसार, मोतीनगर स्थित सागर सरोज मैरिज गार्डन में सोनी परिवार का विवाह समारोह चल रहा था. बारात गोला कुआं से गार्डन की तरफ बढ़ रही थी. बारात में बैंड पार्टी आगे चल रही थी. इसी दौरान एक युवक ने कट्टे से फायर कर दिया. गोली बैंड पार्टी में शामिल विवेक के सीने में जा लगी. गोली लगते ही विवेक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद बारात में भगदड़ मच गई. बारात में शामिल लोगों ने फायरिंग करने वाले एक संदिग्ध को पकड़ लिया. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

दो अलग-अलग थ्योरी

इस घटना को लेकर दो अलग-अलग बातें कही जा रही हैं. पहली कि हर्ष फायर के दौरान नाबालिग को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरी थ्योरी है कि दो युवक राई बजाने को लेकर बैंड वालों से उलझ रहे थे. एक युवक ने पास जाकर विवेक से सीने में गोली मार दी. घटना को लेकर मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि हत्या के मामले में गोली चलने के दो कारण सामने आए हैं. मामले की जांच की जा रही है. एक युवक को हिरासत में लिया गया है, दूसरी अभी फरार है. पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इकलौता बेटा था विवेक

विवेक अपने परिवार का इकलौता बेटा था. वह बैंड बजाकर घर की आर्थिक मदद करता था. जैसे ही परिवार को विवेक की मौत की खबर मिली तो परिजनों ने अस्पताल और थाने के बाहर प्रदर्शन कर हंगामा किया. परिजनों की मांग है कि बारातियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. वहीं घटना में शामिल आरोपी को पकड़ा जाए.

यह भी पढ़ें-तीसरी पत्नी की हत्या कर दूसरी को लेने गया था हत्यार पति, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!