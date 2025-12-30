Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058580
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सागर में असद खान बना अथर्व त्यागी, इस्लाम त्यागकर बनारस में अपनाया सनातन

Sagar News-सागर में असद खान ने हिंदू धर्म अपना लिया है. असद खान ने बनारस जाकर सनातन धर्म में घर वापसी की है. वे वैदिक विधि विधान के साथ अथर्व त्यागी बन गए है. असद का कहना है कि वे लंबे समय से इस्लाम धर्म में व्याप्त कुछ कुरीतियों से असहज महसूस कर रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सागर में असद खान बना अथर्व त्यागी, इस्लाम त्यागकर बनारस में अपनाया सनातन

Asad Khan Left Islam-मध्यप्रदेश के रहने वाले असद खान ने वाराणसी पहुंचकर सनातन धर्म में घर वापसी की है. सागर के रहने वाले असद खान ने गंगा नदी में नाव पर 21 ब्राह्मणों ने वैदिक विधि विधान से शुद्धिकरण और पूजन संपन्न कराया. इसके बाद गणेश पूजन कर असद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया.  उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर आर्शीवाद लिया, फिर शिवलिंग पर अभिषेक कर हवन पूजन किया. शाम को गंगा आरती में समलित रहे और भंडारे के साथ इनकी वैदिक विधि विधान से घर वापसी हुई.

असद का नाम हुआ अथर्व त्यागी
शुद्धिकरण के बाद असद का नामकरण कर उन्हें अथर्व त्यागी का नाम दिया गया. अथर्व ने कहा कि मेरा मन उस समय सबसे ज्यादा आहत हुआ था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर जा रहा था. मंदिर में कुछ लोगों ने हमें पहचान लिया और मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद मैंने काशी के ब्राह्मणों से मुलाकात की और आज हमने काशी की पवित्र धरती पर घर वापसी की. 

भगवान महाकाल में है आस्था
असद का कहना है कि वे लंबे समय से इस्लाम धर्म में व्याप्त कुछ कुरीतियों से असहज महसूस कर रहे थे. मूर्ति पूजा का विरोध, मांस-मछली सेवन को लेकर जबरन आचरण और धार्मिक बंधनों ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया. असद उर्फ अथर्व का कहना है कि मुझे शुरू से ही भगवान महाकाल में आस्था रही है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण मैं कभी खुलकर अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर पाया. मूर्ति पूजा करने से रोका जाता था. अब मुझे आत्मिक शांति मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

दबाव में नहीं लिया फैसला
असद का कहना है कि उन्होंने यह फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनी इच्छा और आस्था के आधार पर लिया है. बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया और इसके बाद विधिवत हवन-पूजन कर सनातन धर्म को स्वीकार किया. धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर अथर्व त्यागी रखा, जिससे वे अपनी नई पहचान और नई शुरुआत को जीवनभर आत्मसात कर सकें. सागर से बनारस तक आस्था का यह सफर अब चर्चा का विषय बना हुआ है. अथर्व त्यागी का कहना है कि यह उनके आत्मविश्वास और विश्वास का फैसला है.

यह भी पढ़ें-'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssagar newsmp latest news

Trending news

mp news
सागर में असद खान बना अथर्व त्यागी, इस्लाम त्यागकर बनारस में अपनाया सनातन
chhattisgarh news
'वेद नहीं मानने वालों के बेटे जावेद-नावेद बनते हैं', बाबा बागेश्वर का विवादित बयान
bank holiday
31 दिसंबर और 1 जनवरी को MP-CG में बैंक खुले रहेंगे या बंद? देख लीजिए हॉलिडे लिस्ट
chhattisgarh news
नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज! अब 10 परसेंटाइल पर भी मिलेगा B.Sc में एडमिशन
bhopal news
नए साल पर एक्शन में ट्रैफिक पुलिस, ये नियम तोड़ने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
balodabazar news
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर, 2 की मौत कई लोग घायल
Nushrratt Bharuccha
जब बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं नुसरत भरूचा, प्रसाद के रूप में मिली ये चीज
satna news
चित्रकूट गैंगरेप कांड में बड़ा फैसला, 4 दरिंदों को 20-20 साल की कठोर कैद
Republic Day Parade
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों का गौरव,छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
bhopal news
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम