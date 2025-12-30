सागर में असद खान बना अथर्व त्यागी, इस्लाम त्यागकर बनारस में अपनाया सनातन

Asad Khan Left Islam-मध्यप्रदेश के रहने वाले असद खान ने वाराणसी पहुंचकर सनातन धर्म में घर वापसी की है. सागर के रहने वाले असद खान ने गंगा नदी में नाव पर 21 ब्राह्मणों ने वैदिक विधि विधान से शुद्धिकरण और पूजन संपन्न कराया. इसके बाद गणेश पूजन कर असद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया. उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर आर्शीवाद लिया, फिर शिवलिंग पर अभिषेक कर हवन पूजन किया. शाम को गंगा आरती में समलित रहे और भंडारे के साथ इनकी वैदिक विधि विधान से घर वापसी हुई.

असद का नाम हुआ अथर्व त्यागी

शुद्धिकरण के बाद असद का नामकरण कर उन्हें अथर्व त्यागी का नाम दिया गया. अथर्व ने कहा कि मेरा मन उस समय सबसे ज्यादा आहत हुआ था, जब मैं अपने दोस्तों के साथ महाकाल मंदिर जा रहा था. मंदिर में कुछ लोगों ने हमें पहचान लिया और मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद मैंने काशी के ब्राह्मणों से मुलाकात की और आज हमने काशी की पवित्र धरती पर घर वापसी की.

भगवान महाकाल में है आस्था

असद का कहना है कि वे लंबे समय से इस्लाम धर्म में व्याप्त कुछ कुरीतियों से असहज महसूस कर रहे थे. मूर्ति पूजा का विरोध, मांस-मछली सेवन को लेकर जबरन आचरण और धार्मिक बंधनों ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया. असद उर्फ अथर्व का कहना है कि मुझे शुरू से ही भगवान महाकाल में आस्था रही है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण मैं कभी खुलकर अपनी आस्था व्यक्त नहीं कर पाया. मूर्ति पूजा करने से रोका जाता था. अब मुझे आत्मिक शांति मिली है.

दबाव में नहीं लिया फैसला

असद का कहना है कि उन्होंने यह फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनी इच्छा और आस्था के आधार पर लिया है. बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया और इसके बाद विधिवत हवन-पूजन कर सनातन धर्म को स्वीकार किया. धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर अथर्व त्यागी रखा, जिससे वे अपनी नई पहचान और नई शुरुआत को जीवनभर आत्मसात कर सकें. सागर से बनारस तक आस्था का यह सफर अब चर्चा का विषय बना हुआ है. अथर्व त्यागी का कहना है कि यह उनके आत्मविश्वास और विश्वास का फैसला है.

