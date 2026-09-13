बंडा शराब कांड: एक और आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

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मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब की घटना को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर इनाम घोषित था. पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवांजय राजपूत की गिरफ्तारी पर ₹30,000 का इनाम रखा गया था. सुबह-सुबह पुलिस को छापरी गांव के पास उसके होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया. पुलिस का दावा है कि भागने की कोशिश के दौरान आरोपी ने तीन राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी. घायल शिवांजय को गिरफ्तार कर बंडा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है.
एक और आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर
पुलिस के मुताबिक, जानकारी मिली थी कि शिवांजय राजपूत को छापरी इलाके के आस-पास देखा गया है. इस जानकारी के आधार पर बंडा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा हुआ देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. गोली लगने के बाद आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया.
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
बता दें कि इससे पहले भी पुलिस बंडा जहरीली शराब मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है. शिवांजय की गिरफ्तारी को इस मामले में पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सकती है और जहरीली शराब कांड से जुड़े दूसरे लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा सकती है.
दिग्विजय सिंह पहुंचे अस्पताल
इधर, इस शराब कांड को लेकर सागर में राजनीति तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों से मिले. मरीजों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि जिले में अवैध शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की. इसी लापरवाही के कारण लोगों की जान गई है. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
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