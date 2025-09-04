शर्मनाक! 20 घंटे ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का शव, कई ट्रेनें गुजरती रहीं, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908898
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शर्मनाक! 20 घंटे ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का शव, कई ट्रेनें गुजरती रहीं, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस

Sagar News-बीना में ट्रेन के ट्रैक पर एक युवक का शव 20 घंटे तक पड़ा रहा. शव के ऊपर से कई ट्रेनें भी गुजर गईं. इस घटना की सूचना पुलिस और जीआरपी को मिल चुकी थी, लेकिन थाना क्षेत्र के सीमा विवाद में कोई वहां नहीं पहुंचा. युवक इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मनाक! 20 घंटे ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का शव, कई ट्रेनें गुजरती रहीं, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस

MP News-मध्यप्रदेश के बीना में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. उसका शव 20 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा. इस दौरान कई ट्रेनें शव के ऊपर से गुजर गईं. पुलिस और जीआरपी को घटना की सूचना दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई वहां नहीं पहुंचा. पुलिस और जीआरपी थाना क्षेत्र के सीमा विवाद में उलझी रही. युवक इससे पहले भी आत्महत्या कर प्रयास कर चुका था. पहले बार उसे परिजनों ने बचा लिया था. मृतक की पहचान राहुल अहिरवार के रूप में हुई है. 

शव के ऊपर से गुजरीं कई ट्रेनें
पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह राहुल ने शराब के साथ एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था. परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी जान बच गई. इसके बाद वह अस्पताल से निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया. बुधवार शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई. उसका शव गुरुवार दोपहर 1 बजे तक ट्रैक पर ही पड़ा रहा. दर्जनों ट्रेनें शव के ऊपर से गुजर गईं, लेकिन न जीआरपी और न ही सिटी पुलिस ने शव को उठाया. 

सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस
सीमा विवाद के कारण पुलिस 20 घंटे तक यह तय नहीं कर पाई कि जहां युवक का शव मिला वो क्षेत्राधिकार किसका है. गुरुवार को जब युवक के परिजन पहुंचे, तब सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ऑटो से सिविल अस्पताल ले जाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

4 साल पहले हुई थी शादी
मृतक के चाचा वीर सिंह अहिरवार ने बताया कि राहुल की शादी 4 साल पहले हुई थी. उसका 2 साल का एक बेटा भी है. राहुल मजदूरी करता था. लेकिन अक्सर शराब के नशे में रहता था, इसी से परेशान होकर उसकी पत्नी कुछ समय पहले घर छोड़कर चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद से वह ज्यादा शराब पीने लगा था.

यह भी पढे़ं-सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, किसानों से जुड़ा है मामला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Sagar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newssagar newsbeena suicide case

Trending news

sagar news
सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, किसानों से जुड़ा है मामला
Navya Malik
ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक ने उगले कई राज, हाईप्रोफाइल लोगों के नाम आए सामने
mp news
MP के इन दो शिक्षकों को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित; टीचर्स डे पर मिलेगा पुरस्कार
mp news
प्रेमी ने हाथ पर बनवाया पत्नी के चेहरे का टैटू, देखकर सदमे में आया पति, फिर...
Korba News
SECL के क्वार्टर में रोमांस, बंद कमरे में पकड़े गए 2 कपल, जांच में सामने आया काला सच
Bhind
भिंड-ग्वालियर हाईवे पर हादसा, पेड़ से टकराकर नाले में गिरी स्कॉर्पियो; 2 की मौत
mp news
BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा! खाद वितरण व्यवस्था पर उठाए सवाल,कहा-किसान परेशान
Korea News chhattisagrh
सरकारी स्कूल में सामने आई मिड डे मील की सच्चाई, बच्चों को परोसा जा रहा घुन लगा खाना
mp news
SI से भिड़े BJP नेता,बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद,बाद में मामला हुआ शांत
ujjain flood
पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका
;