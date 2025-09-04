शर्मनाक! 20 घंटे ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का शव, कई ट्रेनें गुजरती रहीं, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस

MP News-मध्यप्रदेश के बीना में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. उसका शव 20 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा. इस दौरान कई ट्रेनें शव के ऊपर से गुजर गईं. पुलिस और जीआरपी को घटना की सूचना दी गई, लेकिन इसके बाद भी कोई वहां नहीं पहुंचा. पुलिस और जीआरपी थाना क्षेत्र के सीमा विवाद में उलझी रही. युवक इससे पहले भी आत्महत्या कर प्रयास कर चुका था. पहले बार उसे परिजनों ने बचा लिया था. मृतक की पहचान राहुल अहिरवार के रूप में हुई है.

शव के ऊपर से गुजरीं कई ट्रेनें

पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह राहुल ने शराब के साथ एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था. परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी जान बच गई. इसके बाद वह अस्पताल से निकलकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया. बुधवार शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई. उसका शव गुरुवार दोपहर 1 बजे तक ट्रैक पर ही पड़ा रहा. दर्जनों ट्रेनें शव के ऊपर से गुजर गईं, लेकिन न जीआरपी और न ही सिटी पुलिस ने शव को उठाया.

सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस

सीमा विवाद के कारण पुलिस 20 घंटे तक यह तय नहीं कर पाई कि जहां युवक का शव मिला वो क्षेत्राधिकार किसका है. गुरुवार को जब युवक के परिजन पहुंचे, तब सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ऑटो से सिविल अस्पताल ले जाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया.

4 साल पहले हुई थी शादी

मृतक के चाचा वीर सिंह अहिरवार ने बताया कि राहुल की शादी 4 साल पहले हुई थी. उसका 2 साल का एक बेटा भी है. राहुल मजदूरी करता था. लेकिन अक्सर शराब के नशे में रहता था, इसी से परेशान होकर उसकी पत्नी कुछ समय पहले घर छोड़कर चली गई थी. पत्नी के जाने के बाद से वह ज्यादा शराब पीने लगा था.

