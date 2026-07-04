जिंदगी से खिलवाड़: उफनती नदी और 4 फीट पानी, मौत के पुल पर स्टंट कर रहे हैं लोग!

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मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत के साथ ही शुरुआती दौर में ही नदियां और नाले उफान पर हैं. पिछले दो दिनों में जिले के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में छोटी मौसमी नदियों और नालों की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. हालात इतने गंभीर हैं कि सागर को जबलपुर से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता पिछले दो दिनों से पूरी तरह बंद है.
सागर- जबलपुर मार्ग बंद
बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में छोटी नदियां और नाले परेशानी पैदा कर रहे हैं, वहीं जंगल के रास्ते सागर को जबलपुर से जोड़ने वाला मार्ग दो दिनों से बंद है. झापन में ब्यारमा नदी पर बना पुल पानी में डूबा हुआ है. इसके ऊपर तीन से चार फीट पानी बह रहा है, फिर भी स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. कैमरे में कैद तस्वीरों में ऐसे दृश्य दिख रहे हैं जिनसे साफ तौर पर दुर्घटना की आशंका बनती है. लोग पैदल ही पुल पार कर रहे हैं और पानी के तेज बहाव के कारण स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है.
प्रशासन की चेतावनी बेअसर
स्थानीय प्रशासन ने यहां पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी वहां से हटते हैं, लोग पैदल ही पुल पार करने लगते हैं. कल ही मिली शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी थी, फिर भी लोग चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं. स्थानीय SDOP ने सभी से अपील की है कि वे बारिश के मौसम में सतर्क और सावधान रहें और कोई भी जोखिम न उठाएं.
पहली ही बारिश में तालाब बना छतरपुर का मुख्य बाजार
वहीं, छतरपुर में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की कमियों को उजागर कर दिया. शहर के सबसे पुराने और मुख्य बाजार, बजरिया गली में सिर्फ़ एक घंटे की बारिश के बाद ही तालाब जैसी स्थिति बन गई. नालियों की समय पर सफाई न होने के कारण जल निकासी बाधित हुई, जिससे बजरिया इलाके की दुकानों और मुख्य रास्तों पर गंदा पानी भर गया. व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनका सामान भीग गया, जबकि पैदल चलने वालों को घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा.
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