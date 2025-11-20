पत्नी से हंसी-मजाक करता था ड्राइवर, पति को रास नहीं आई दोनों की दोस्ती, 1 लाख में करवाई हत्या

Sagar News-सागर में कार ड्राइवर की हत्या के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस हत्या की वजह ड्राइवर का शिक्षिका से हंसी-मजाक करना और बात करना था. पति ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने साले और अन्य लड़कों से यह हत्या करवाई थी.
Car Murder Mystery Solved-मध्यप्रदेश के सागर के कैंट थाना क्षेत्र में कार ड्राइवर दीपचंद साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. गुरुवार को पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हैरानी की बात यह है कि हत्या की साजिश उसी व्यक्ति ने रची, जिसकी पत्नी की कार मृतक चलाया करता था. पति को आपत्ति थी कि ड्राइवर उसकी पत्नी से हंसी मजाक करता और बातचीत करता था. इसी शक और नाराजगी में उसने अपने साले और अन्य युवकों के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी देकर पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया.
4-5 साल से कार चला रहा था ड्राइवर
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 33 वर्षीय दीपचंद पिछले 4-5 वर्षों से आरोपी अनिल खटीक की पत्नी की कार चलाता था. वह रोज शिक्षिका को स्कूल लेकर जाता और वापस लाता था. इस दौरान दोनों के बीच सामान्य बातचीत और मजाक होता था, लेकिन अनिल को यह पसंद नहीं आता था. वह पत्नी पर शक करने लगा और ड्राइवर को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा.
साले के साथ की हत्या की प्लानिंग
करीब एक महीने पहले अनिल ने कर्रापुर में रहने वाले अपने साले के साथ मिलकर ड्राइवर की हत्या की साजिश रची. दोनों ने कर्रापुर, करीला और भाग्योदय इलाके के कुछ युवकों को इस काम में शामिल किया. साजिश के तहत 1 लाख रुपए की सुपारी तय हुई, जिसमें से 20 हजार रुपए आरोपी सुरेंद्र को एडवांस दे दिए गए थे. बाकी रकम हत्या के बाद दी जानी थी.
रैकी कर बोलेरो चालक को घेरा
17 नवंबर की सुबह अनिल ने दीपचंद को शाम को कार में ऑयल डलवाने के लिए भगवानगंज स्थित कार पार्लर ले जाने की बात कही. शाम करीब 5.30 बजे जैसे ही दीपचंद कार लेकर वहां पहुंचा, पहले से मौजूद बाइक सवार बदमाशों ने उसकी रैकी की और मौका मिलते ही उसे पीछे से घेरकर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर घावों के कारण दीपचंद की मौके पर ही मौत हो गई.
तीन आरोपी 12वीं के छात्र
हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी अनिल खटीक को हिरासत में लिया. उससे पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ. इसके बाद सागर और दमोह से सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से तीन आरोपी महज 12वीं के छात्र हैं. मृतक के भाई संतोष साहू ने बताया कि दीपचंद की 4 दिसंबर को शादी तय थी. घटना से एक दिन पहले यानी 18 नवंबर को गोद भराई की रस्म होनी थी. घर में कार्ड छप चुके थे और रिश्तेदार पहुंचने लगे थे.
