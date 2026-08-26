'कीचड़ भरे रास्ते से कैसे पहुंचे स्कूल...', सागर में Gen Alpha का अनोखा विरोध, छात्राएं बोलीं-बदहाल रास्ते को ठीक करो वरना करेंगे आंदोलन

सागर जिले से Gen Alpha का विरोध का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जहां स्कूली छात्राओं ने प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचने के लिए सड़क पर बने गड्ढों में धान के पौधे लगाए. देवरी शहर के पास जनपद पंचायत इलाके में स्थित कांसकहेड़ा ग्राम पंचायत के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल है. बारिश के बाद कच्ची सड़क दलदल में बदल गई और गहरे गड्ढे पानी से भर गए. स्कूल आने-जाने में छात्रों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है, जिसके विरोध में छात्राओं ने स्कूल खत्म होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन और जन-प्रतिनिधियों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने के लिए सड़क पर पानी से भरे गड्ढों में धान के पौधे लगाए.