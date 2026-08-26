'कीचड़ भरे रास्ते से कैसे पहुंचे स्कूल...', सागर में Gen Alpha का अनोखा विरोध, छात्राएं बोलीं-बदहाल रास्ते को ठीक करो वरना करेंगे आंदोलन

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सागर जिले से Gen Alpha का विरोध का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जहां स्कूली छात्राओं ने प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचने के लिए सड़क पर बने गड्ढों में धान के पौधे लगाए. देवरी शहर के पास जनपद पंचायत इलाके में स्थित कांसकहेड़ा ग्राम पंचायत के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ताहाल है. बारिश के बाद कच्ची सड़क दलदल में बदल गई और गहरे गड्ढे पानी से भर गए. स्कूल आने-जाने में छात्रों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है, जिसके विरोध में छात्राओं ने स्कूल खत्म होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन और जन-प्रतिनिधियों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने के लिए सड़क पर पानी से भरे गड्ढों में धान के पौधे लगाए.
छात्राओं का कहना है कि उन्होंने स्कूल जाने वाली सड़क की समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को लिखित शिकायतें और ज्ञापन सौंपे हैं. लेकिन इसके बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है. बारिश के मौसम में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि छात्राओं को स्कूल पहुंचने के लिए कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है. इससे उनकी स्कूल यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है.
छात्राओं का प्रदर्शन
विरोध-प्रदर्शन के दौरान, छात्राओं ने बताया कि मुख्य सड़क से स्कूल तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह कच्चा है. रास्ते में बने कई गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाता है. छात्राओं ने सवाल उठाया कि स्कूल आने-जाने के दौरान उन्हें कब तक इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा. प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने के लिए उन्होंने गड्ढों में धान के पौधे लगाकर सांकेतिक विरोध-प्रदर्शन किया. विरोध में शामिल छात्र परिषद के नेताओं के अनुसार, प्रशासन को बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई समाधान न निकलने पर छात्रों के हित में यह सांकेतिक कदम उठाया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने अब भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले दिनों में और भी जोरदार विरोध-प्रदर्शन किए जाएंगे.
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