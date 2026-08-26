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'कीचड़ भरे रास्ते से कैसे पहुंचे स्कूल...', सागर में Gen Alpha का अनोखा विरोध, छात्राएं बोलीं-बदहाल रास्ते को ठीक करो वरना करेंगे आंदोलन

सागर के देवरी में बदहाल सड़क के विरोध में छात्राओं ने गड्ढों में भरे पानी के बीच धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की मांग की.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:11 PM IST
'कीचड़ भरे रास्ते से कैसे पहुंचे स्कूल...', सागर में Gen Alpha का अनोखा विरोध, छात्राएं बोलीं-बदहाल रास्ते को ठीक करो वरना करेंगे आंदोलन

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