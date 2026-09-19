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अभी भी सागर जिले में बन रही है जहरीली शराब! बांदा कांड के बाद भी नहीं सुधरे हालात, देवरी में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध कारोबार

सागर जिले के बांदा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है. देवरी पुलिस ने छापेमारी कर कच्ची शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 19, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:28 AM IST
अभी भी सागर जिले में बन रही है जहरीली शराब! बांदा कांड के बाद भी नहीं सुधरे हालात, देवरी में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध कारोबार

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