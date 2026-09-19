/अभी भी सागर जिले में बन रही है जहरीली शराब! बांदा कांड के बाद भी नहीं सुधरे हालात, देवरी में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध कारोबार

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सागर जिले के बांदा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अभी भी मातम का माहौल है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध शराब का उत्पादन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पूरे राज्य में सख्त कार्रवाई के बावजूद, सागर जिले में ही कच्ची शराब बनाने का अवैध काम धड़ल्ले जारी है. इसका एक ताजा मामला देवरी में सामने आया है, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया.
पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद, पुलिस अवैध शराब के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चला रही है. पुलिस को एक सूचना मिली थी की एक व्यक्ति सड़क किनारे बने एक ढाबे के पास अवैध रूप से बनी शराब का कंटेनर लेकर खड़ा है, देवरी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया. उस व्यक्ति की तलाशी लेने पर अवैध शराब बरामद हुई. शराब के जहरीली होने की आशंका के चलते पुलिस ने उस खेप को जब्त कर लिया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह शराब का सप्लायर है और कहीं बनी अवैध शराब को बांटने जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस बरामदगी से पता चलता है कि बड़े अभियानों और लगातार की जा रही कार्रवाई के बावजूद, सागर जिले में अवैध शराब का उत्पादन और सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं हुई है.
बढ़ी लोगों की चिंता
फिलहाल आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस उस जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जहां अवैध शराब बनाई जा रही थी. पुलिस का कहना है कि जैसे ही अवैध शराब बनाने वाली जगह की पहचान हो जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. बांदा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद, इस ताजा घटना ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
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