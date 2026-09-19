/अभी भी सागर जिले में बन रही है जहरीली शराब! बांदा कांड के बाद भी नहीं सुधरे हालात, देवरी में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध कारोबार

पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद, पुलिस अवैध शराब के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चला रही है. पुलिस को एक सूचना मिली थी की एक व्यक्ति सड़क किनारे बने एक ढाबे के पास अवैध रूप से बनी शराब का कंटेनर लेकर खड़ा है, देवरी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया. उस व्यक्ति की तलाशी लेने पर अवैध शराब बरामद हुई. शराब के जहरीली होने की आशंका के चलते पुलिस ने उस खेप को जब्त कर लिया.