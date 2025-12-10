Advertisement
सागर में ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर पलटा, पायलट हुआ गंभीर रूप से घायल

Sagar News-सागर जिले में ढाना हवाई पट्टी पर आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रेन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रशिक्षण के दौरान लैंडिंग करते समय विमान हवाई पट्टी पर पलट गया और उसका एक हिस्सा जमीन से टकराया. इस हादसे में ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:35 PM IST
Trainee Aircraft Crashes-मध्यप्रदेश के सागर जिले में बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, ढाना हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण के दौरान एक ट्रेनी विमान अचानक अनियंत्रित होकर पट्टी पर ही पलट गया. हादसे में विमान का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें मौजूद ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

जवान को किया जा रहा था एयरलिफ्ट 
यह हादसा उस वक्त हुआ जब हवाई पट्टी पर सड़क दुर्घटना में घायल एक पुलिस जवान को दूसरे विमान के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा था. ठीक उसी दौरान प्रशिक्षण ले रहा यह छोटा विमान रनवे पर उतरते समय संतुलन खो बैठा और जमीन से टकराकर उलट गया. बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, विमान सामान्य लैंडिंग की प्रक्रिया में था, तभी तकनीकी गड़बड़ी के चलते असंतुलन हुआ और दुर्घटना हो गई. 

घटना का लाइव वीडियो आया सामने
घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया. पायलट को तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान की गई और गंभीर स्थिति में अस्पताल रेफर किया गया है. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, तो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. स्थानीय प्रशासन और एटीसी टीम इस घटना की विस्तृत जांच में जुटी है. 

यह भी पढ़ें-महिला DSP के 'प्यार' में लुट गया कारोबारी, 2 करोड़ कैश, महंगी कार, गहने लेने का आरोप

