MP में कार से निकले करोड़ रुपए, 500 और 200 गड्डियां मिली, महाराष्ट्र जा रहा था पैसा

MP News: सागर जिले में उस वक्त हलचल मच गई, जब पुलिस को एक कार से 3.98 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए. बताया जा रहा है कि एक कार कटनी से महाराष्ट्र जा रही थी, तभी सागर जिले की मोतीनगर थाना पुलिस ने मंगलवार की रात जब रतौना गांव के पास घेराबंदी करके पहले कार को रोका और उसके बाद तलाशी ली तो पुलिस भी हैरान रह गई. क्योंकि कार से एक पूरे 3.98 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, पूछताछ में पाया गया कि यह कार कटनी से महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी, वहीं कार में यह पैसा सीक्रेट बॉक्स में छिपाया गया था.

जांच में जुटी सागर पुलिस

सागर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि रकम के हवाला नेटवर्क से जुड़े होने के शक पर पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद जबलपुर और सागर से आईटी की संयुक्त टीम ने जांच शुरू कर दी. पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कटनी से बड़ी मात्रा में नगद रकम महाराष्ट्र भेजी जा रही है, इस सूचना के आधार पर रतौना इलाके में नाकाबंदी की गई. इसी दौरान संदिग्ध कार को रोका गया और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः साधु-संतों और स्थानीय लोगों की 'हड़ताल' सफल! ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक

500 और 200 के नोटों की गड्डियां

तलाशी के दौरान पुलिस को बीच की सीट के नीचे बने विशेष बॉक्स में 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां मिलीं, बरामद नकदी और वाहन को थाने में सुरक्षित रख दिया गया, मंगलवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नोटों की गिनती और दस्तावेजों की जांच शुरू की. शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह रकम कटनी बायपास पर कार में लोड की गई थी और इसे मुंबई के मलाड इलाके तक पहुंचाया जाना था, हवाला नेटवर्क से जुड़े एजेंटों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है.

कार चालक और मालिक ने पूछताछ में बताया कि एक ट्रिप का उन्हें 20 हजार रुपए दिया जाता था, जबकि डीजल और खाने-पीने का खर्च अलग से मिलता था,मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह के अनुसार, बरामद की गई कुल राशि 3.98 करोड़ रुपए है. आयकर विभाग मामले की विस्तृत जांच में जुटा हुआ है और हवाला रैकेट के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है.

ये भी पढ़ेंः जबलपुर में सिनेमैटिक चोरी का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, माता-पिता भी अरेस्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!