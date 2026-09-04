/सागर : ऐरण में 1700 साल पुराने शिलाफलकों पर जीवंत हैं श्रीकृष्ण की संपूर्ण लीलाएं, पत्थरों में दर्ज है जन्म से कंस वध तक की गाथा

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सागर जिले में बीना तहसील के पास स्थित एक छोटा सा गांव ऐरण, इतिहास के पन्नों में अपने विशाल और समृद्ध अतीत को समेटे हुए है. लगभग 4200 वर्ष पुरानी नव-पाषाण युगीन मानव सभ्यता का गवाह रहा यह स्थल कभी गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था. इसी ऐतिहासिक भूमि पर बने 1700 वर्ष पुराने गुप्तकालीन मंदिर के आधार पर 26 दुर्लभ पाषाण फलक मिले हैं, जिन पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर कंस वध तक की संपूर्ण लीलाओं को बेहद सुंदरता और बारीकी से उकेरा गया है.
इन प्राचीन शिलाफलकों पर उकेरे गए दृश्य भागवत और वैष्णव परंपरा की प्राचीनता का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करते हैं. कलाकृतियों की शुरुआत चतुर्भुजी भगवान विष्णु की आराधना करते माता देवकी और वासुदेव के दृश्य से होती है, जिसके बाद कंस के कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म और वासुदेव द्वारा बालक कृष्ण को उफनती यमुना पार यशोदा के घर पहुंचाने की अलौकिक घटना को दर्शाया गया है. आगे बढ़ने पर बालकृष्ण की नटखट लीलाएं, माखन चोरी, पूतना वध, संकटासुर उद्धार, कालियानाग मर्दन और यमलार्जुन के उद्धार जैसी पौराणिक कथाएं पत्थरों पर जीवंत हो उठती हैं.
सांदीपनि आश्रम की शिक्षा से कंस वध तक
कला की यह यात्रा आगे श्रीकृष्ण की शिक्षा और मथुरा गमन के घटनाक्रम को भी बखूबी दर्शाती है. महर्षि सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा ग्रहण करने से लेकर मथुरा जाते समय गोपियों के भावपूर्ण संवाद और कुब्जा के उद्धार तक के दृश्यों को बेहद बारीक नक्काशी के साथ उकेरा गया है. इसके बाद मथुरा के भव्य दरबार में मामा कंस से वार्तालाप, कंस का वध, माता-पिता को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराने और अंत में राजा उग्रसेन के राज्याभिषेक के साथ देवसभा में नारद जी के वीणा वादन के साथ इस अद्भुत गाथा का समापन होता है.
संपूर्ण भारत की अनमोल धरोहर
ऐरण में मौजूद यह पुरातात्विक संपदा न केवल बुंदेलखंड बल्कि संपूर्ण भारत की अनमोल धरोहर है. यहां आने वाले सैलानी और इतिहासप्रेमी इन अलौकिक कलाकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं. स्थानीय विशेषज्ञों और पर्यटकों की मांग है कि यदि सरकार और पर्यटन विभाग इस ऐतिहासिक स्थल का समुचित संरक्षण करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, तो ऐरण विश्वस्तरीय पर्यटन के मानचित्र पर अपनी एक मजबूत पहचान बना सकता है.
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