/सागर : ऐरण में 1700 साल पुराने शिलाफलकों पर जीवंत हैं श्रीकृष्ण की संपूर्ण लीलाएं, पत्थरों में दर्ज है जन्म से कंस वध तक की गाथा

सांदीपनि आश्रम की शिक्षा से कंस वध तक

कला की यह यात्रा आगे श्रीकृष्ण की शिक्षा और मथुरा गमन के घटनाक्रम को भी बखूबी दर्शाती है. महर्षि सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा ग्रहण करने से लेकर मथुरा जाते समय गोपियों के भावपूर्ण संवाद और कुब्जा के उद्धार तक के दृश्यों को बेहद बारीक नक्काशी के साथ उकेरा गया है. इसके बाद मथुरा के भव्य दरबार में मामा कंस से वार्तालाप, कंस का वध, माता-पिता को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराने और अंत में राजा उग्रसेन के राज्याभिषेक के साथ देवसभा में नारद जी के वीणा वादन के साथ इस अद्भुत गाथा का समापन होता है.