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सागर : ऐरण में 1700 साल पुराने शिलाफलकों पर जीवंत हैं श्रीकृष्ण की संपूर्ण लीलाएं, पत्थरों में दर्ज है जन्म से कंस वध तक की गाथा

सागर के ऐरण में 1700 साल पुराने शिलाफलकों पर श्रीकृष्ण के जन्म से कंस वध तक की लीलाएं उकेरी गई हैं. यह दुर्लभ पुरातात्विक धरोहर बुंदेलखंड की ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाती है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:24 PM IST
सागर : ऐरण में 1700 साल पुराने शिलाफलकों पर जीवंत हैं श्रीकृष्ण की संपूर्ण लीलाएं, पत्थरों में दर्ज है जन्म से कंस वध तक की गाथा

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