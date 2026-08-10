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कहीं आप भी तो घी के नाम पर नहीं खा रहे जहर! सागर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड घी के 36 जार जब्त

सागर में खाद्य एवं औषधि विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृष्णा इंटरप्राइजेस से गोवर्धन प्योर काऊ घी के 36 जार जब्त कर सीए किए. टीम ने घी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 10, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:23 PM IST
कहीं आप भी तो घी के नाम पर नहीं खा रहे जहर! सागर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड घी के 36 जार जब्त

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