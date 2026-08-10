/कहीं आप भी तो घी के नाम पर नहीं खा रहे जहर! सागर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड घी के 36 जार जब्त

सागर में त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कृष्णा इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए गोवर्धन प्योर काऊ घी के नमूने लिए और 500 एमएल के 36 जार जब्त कर सील कर दिए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म से गोवर्धन प्योर काऊ घी का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया.