/कहीं आप भी तो घी के नाम पर नहीं खा रहे जहर! सागर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड घी के 36 जार जब्त

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सागर में त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कृष्णा इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई करते हुए गोवर्धन प्योर काऊ घी के नमूने लिए और 500 एमएल के 36 जार जब्त कर सील कर दिए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फर्म से गोवर्धन प्योर काऊ घी का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लिया गया.
घी में मिलावट की आशंका के चलते 500 एमएल के 36 जार, कुल 18 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 हजार रुपये है, को जब्त कर सील किया गया है. नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
धौलपुर फ्रेश घी के 225 जार जब्त
खाद्य विभाग द्वारा इससे पहले भी मिलावट के संदेह में कार्रवाई की जा चुकी है. विगत दिनों टीम ने धौलपुर फ्रेश घी के 225 जार जब्त किए थे. इनकी अनुमानित कीमत करीब 25 हजार 650 रुपये बताई गई है. इस मामले में भी वैधानिक कार्रवाई की गई है.
फेरी लगाकर घी बेचने वाले पर भी कार्रवाई
सागर शहर में घर-घर फेरी लगाकर घी बेचने वाले जितेन्द्र घोषी के खिलाफ भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने मोतीनगर थाना क्षेत्र में घी की जांच कर उसके नमूने लिए और सील कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे हैं. विभाग के अनुसार, जांच रिपोर्ट में यदि घी मिलावटी या अमानक पाया जाता है तो आरोपी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
एक माह में लिए 60 खाद्य नमूने
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार जिले में पिछले एक माह के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के 60 नमूने लिए गए हैं. विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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