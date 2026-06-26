कार्ड छप गए, हल्दी-मेहंदी भी हो गई... ऐन वक्त पर दुल्हन ने किया इनकार, दूल्हा करता रह गया इंतजार

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Wedding Fraud in Sagar-मध्यप्रदेश के सागर जिले में शादी के नाम पर कुंवारे लड़कों को ठगने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. अमूमन लुटेरी दुल्हनों द्वारा शादी के बाद जेवर-पैसे लेकर भागने के मामले सामने आते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो महिला एजेंटों के जरिए लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर पहले रिश्ता तय करता है, शादी की रस्में करवाता है और ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर देता है. इस मामले में सागर के कोतवाली थाने में पीड़ित युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.
हल्दी-मेहंदी की रस्मों के बाद शादी से इनकार
सागर के केंट इलाके के रहने वाले पीड़ित युवक नरेश वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि एक महिला एजेंट ने उसे प्रियंका नाम की लड़की की फोटो दिखाई और शादी का भरोसा दिया. रिश्ता तय होने के बाद लड़की का नाम पूजा बताया गया. एजेंट ने शादी के खर्च और एडवांस के नाम पर 10 हजार जमा करा लिए और आश्वासन दिया कि शादी के दिन लड़की को छतरपुर के सागर लाया जाएगा. इस भरोसे पर परिवार ने शादी के कार्ड छपवा दिए और हल्दी-मेहंदी जैसी रस्में भी पूरी हो गईं. लेकिन शादी के ठीक पहले एजेंट ने बताया कि लड़की ने शादी से मना कर दिया है.
पहले घुमाया, फिर मांगी मोटी रकम
पीड़ित परिवार को उलझाने के लिए एजेंटने दूसरी लड़की से शादी कराने की बात कही. लड़की दिखाने के नाम पर परिजनों को रीवा और जबलपुर की खाक छनवाई गई. इसके बाद जबलपुर में कथित लड़की पक्ष ने शादी कराने के बदले 1 लाख 20 हजार रुपए की मांग रख दी, जो सौदेबाजी के बाद 65 हजार पर आकर रुकी. बात न बनने के कारण शादी की तय तारीख निकल गई और दूल्हा बने नरेश को अपना रिसेप्शन रद्द करना पड़ा.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित पक्ष ने हिम्मत दिखाई और महिला एजेंट के पकड़कर कोतवाली थाने लेकर पहुंच गए. पूछताछ में एजेंट ने चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि वह इंदौर के एक आश्रम से जुड़ी जसप्रीत नाम महिला के संपर्क में थी, जो टोल फ्री नंबर से बात करती थी और रुपयों के लिए क्यूआर कोड भेजती थी. एजेंट का दावा है कि यह आश्रम अनाथ लड़कियों की शादी कराता है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे गिरोह और टोल फ्री नंबर वाले नेटवर्क की सघन जांच कर रही है.
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