सागर-दमोह नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

Sagar Road Accident-सागर से बड़ी दुखद खबर सामने आई है. नेशनल हाईवे पर मालथोन थाना क्षेत्र के सुखालीपुरा के पास ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें चार तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं. यह हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल पांच लोगों का इलाज जारी है.

तीर्थ स्थल जा रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, दमोह जिले के जबेरा निवासी सुरेंद्र जैन और सागर जिले के गढ़ाकोटा निवासी सुपेंद्र जैन का परिवार कार में सवार होकर उत्तर प्रदेश के ललितपुर होते हुए शिवपुरी जिले में स्थित गोलाकोट तीर्थ स्थल जा रहे थे. उनकी कार जैसे ही मालथोन क्षेत्र के सुखालीपुरा के पास पहुंची, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी गंभीर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह डिवाइडर पर पलट गई.

घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और राहत कार्य शुरू किया. हादसे में दो लोगों—ऋतु जैन (35) और उपेंद्र जैन (45)—की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कार में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की सहायता से मालथोन अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान एक पुरुष और एक बच्चे ने दम तोड़ दिया. अभी पांच लोगों की इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस

मालथोन थाना प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर के चलते यह दुर्घटना हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों में जबेरा के सचिन जैन, उनकी पत्नी ऋतु जैन, गढ़ाकोटा के सुपेंद्र जैन और उनका बेटा शामिल हैं. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही ट्रक चालक की तलाश कर रही है.

यह भी पढ़ें-गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, मिल रही है VIP सुविधाएं

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!