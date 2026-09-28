/बीमारी ठीक करने के बहाने महिला से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर 1 साल तक शोषण; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

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मध्य प्रदेश के सागर जिले से धर्म और ढोंग की आड़ में अपराध करने वाले कथावाचक के खिलाफ सख्त अदालती कार्रवाई की खबर सामने आई है. प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है. आरोप है कि कथावाचक ने महिला का वीडियो बनाया और फुटेज को सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगभग एक साल तक उसका यौन शोषण किया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
बीमारी ठीक करने के बहाने महिला से दुष्कर्म
मामला सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र का है. यहां रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में आश्रम बना रखा था. आरोपी महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाता था. इसी दौरान उसने महिला के साथ गलत काम किया और उसका वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा. आरोपी कभी महिला को आश्रम बुलाता तो कभी उसके घर पहुंचकर उसके साथ वह करता जो उसे नहीं करना चाहिए था. ये सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा.
कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा
लगातार मिल रही धमकियों के कारण महिला लंबे समय तक किसी को भी इस मामले के बारे में बता नहीं पाई. आखिरकार उसने अपने पति को यह बात बताई और फिर परिवार वालों के साथ मिलकर 26 दिसंबर, 2024 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार किया और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. थर्ड एडिशनल सेशन जज संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने उसे दो अलग-अलग धाराओं के तहत 14 साल की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.
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