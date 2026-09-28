/बीमारी ठीक करने के बहाने महिला से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर 1 साल तक शोषण; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

लगातार मिल रही धमकियों के कारण महिला लंबे समय तक किसी को भी इस मामले के बारे में बता नहीं पाई. आखिरकार उसने अपने पति को यह बात बताई और फिर परिवार वालों के साथ मिलकर 26 दिसंबर, 2024 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार किया और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. ​​थर्ड एडिशनल सेशन जज संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने उसे दो अलग-अलग धाराओं के तहत 14 साल की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.