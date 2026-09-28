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बीमारी ठीक करने के बहाने महिला से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर 1 साल तक शोषण; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

Sagar News: सागर जिले में प्रेत बाधा और बीमारी दूर करने के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी कथावाचक को कोर्ट ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इस शोषण को अंजाम देने के लिए महिला को ब्लैकमेल करता था.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 28, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:55 PM IST
बीमारी ठीक करने के बहाने महिला से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर 1 साल तक शोषण; कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

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