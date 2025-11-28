सागर के लाजपतपुर में हिस्ट्रीशीटर की पीट-पीटकर हत्या, CCTV से खोला बड़ा राज, 15 आरोपियों की तलाश

History Sheeter Killed in Sagar-मध्यप्रदेश के सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लाजपतपुर में एक हिस्ट्रीशीटर की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह वारदात 25 नवंबर की रात की है, लेकिन इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया. इस वीडियो में कई आरोपी युवक हथियारों के साथ बदमाश पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गली से गुजरने के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर की रात सुशील चौबे निवासी बाहुवली कॉलोनी किसी काम से लाजपतपुर क्षेत्र की एक गली से गुजर रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया. इस मारपीट में सुशील गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे गंभीर हालत में असपताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 27 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वीडियो सामने आने से मचा हड़कंप

सुशील की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम कराया गया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया. शुक्रवार को वीडियो सामने आया जिससे हड़कंप मच गया. शुक्रवार को सामने आए वीडिोय ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. वीडियो में करीब 15 लोग हाथों में डंडे लेकर सुशील चौबे पर एक के बाद एक वार करते नजर आ रहे हैं. कुछ आरोपी उसके पैर तोड़ने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं, जबिक एक युवक उसे घसीटकर ले जाने की बात कह रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की

मृतक के बड़े भाई सुधीर चौबे ने आरोप लगाया कि लाजपतपुर के कुछ लोगों ने उसके भाई की बेरहमी से हमला कर हत्या की है. उनमें तुलसी प्रजापति मुख्य नाम है. सुधीर ने बताया कि मारपीट किस कारण हुई यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन गंभीर चोटें आने की वजह से सुशील की मौत हो गई. परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि सुशील चौबे पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होगा.

यह भी पढ़ें-रेप के आरोपी सलमान का कैसे हुआ एनकाउंटर, जानें गिरफ्तारी से घायल होने की पूरी कहानी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!