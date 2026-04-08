पुलिस से शिकायत की तो दबंगों ने घर आकर दी धमकी, खौफ में दलित नाबालिग ने खुद को लगाई आग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सागर जिले से रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दलित नाबालिग लड़की ने मनचलों की प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली. नाबालिग को गंभीर हालत में इलाज के लिए सागर रेफर किया गया है. नाबालिग को गांव की एक युवक परेशान कर रहा था और बार-बार उसे फोन करता था. इस मामले में जब पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी आगबबूला हो गया. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के पिता और परिजनों से बदसलूकी की. इस घटना के बाद डर के चलते नाबालिग ने खुद को आग के हवाले कर दिया.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, गांव का ही एक युवक नाबालिग को फोन पर लगातार परेशान कर रहा था. नाबालिग के कई बार मना करने के बावजूद भी वह नहीं माना, इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस में हुई इस शिकायत से आरोप आगबबूला हो गया. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के घर पर धावा बोल दिया. दबंगों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि उसके पिता के साथ भी बदसलूकी की.

डर के साए में उठाया खौफनाक कदम

आरोपियों की दबंगई और धमकी से नाबालिग इतनी डर गई कि उसने घर में रखा डीजल अपने ऊपर उड़ेला और खुद को आग लगा ली. चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में उसे मालथौन के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

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पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर सेमरा लोधी गांव के चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं.

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