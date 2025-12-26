दिल दहला देने वाली वारदात, सागर में मां और दो मासूमों के शव फंदे पर लटके मिले, तीनों की मौत

Sagar Suicide Case-सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले मेंनई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर में एक महिला के फांसी के फंदे पर झूलने की खबर लगी. महिला के परिवार के लोगों ने जब बंद कमरे को खोला तो सिर्फ मां नहीं बल्कि उसके दो मासूम बच्चे भी फंदे पर झूल रहे थे. इस सनसनीखेज घटना की सूचना पुलिस को दी गई. रहली पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया.

घर पर नहीं था पति

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार रात की है, मृतक रचना के जेठ ब्रजेश लोधी ने बताया कि वह और उसका छोटा भाई राजेश खेत में सिंचाई करने गए थे. रात करीब पौने 10 बजे दोनों भाई घर लौटे. दोनों अपने-अपने कमरों की तरफ गए, इसी बीच अचानक राजेश के जोर से चिल्लाने की आवाज आई. बड़ा भाई ब्रजेश दौड़कर राजेश के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बहू रचना, भतीजा ऋषभ और छोटा भतीजा राम अलग-अलग फंदे पर लटके हुए थे.

तीनों की हुई मौत

फटाफट तीनों को रस्सियां काटकर नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थी. आत्महत्या करने से पहले महिला ने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा. परिजनों का कहना है कि कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

दूसरे कमरों में थे घर के सदस्य

रचना के पति राजेश लोधी तीन भाई हैं. राजेश सबसे छोटा है, बड़े भाई देवेंद्र लोधी भी मौत हो चुकी है. उनकी पत्नी, एक बेटा और तीन बेटियां रहती हैं. घर में मंझले भाई ब्रजेश लोधी अपनी पत्नी, एक बेटा और बेटी भी साथ रहते हैं. वहीं मां प्रयागरानी भी साथ रहती हैं, पिता गोपी सिंह खेत पर बने मकान में रहते हैं. इस घटना के समय राजेश और ब्रजेश मौजूद नहीं थे. जबकि परिवार के अन्य सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे.

शवों का कराया गया पोस्टमॉर्टम

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया और अस्पताल पहुंचाया. घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि शवों का पोस्टमॉर्टम कराया है, मामले की जांच की जा रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

