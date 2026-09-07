/सागर: घरों-किराना दुकानों में बिकती थी जहरीली शराब, नौराज गांव के ग्रामीणों ने बताया काले कारोबार का सच, बोले-पुलिस का 20 हजार महीना फिक्स था कमीशन

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सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सागर से एयरलिफ्ट कर भोपाल के एम्स में भर्ती कराए गए रामप्रसाद ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इसके साथ ही मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर करीब 16 हो गई है.
शराब पीने के बाद बिगड़ने लगी थी तबीयत
बता दें कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात कि सागर के कई गांवों में जहरीली शराब पीने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसके बाद धीरे-धीरे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी. अब तक करीब 16 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं. कई मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
6 गांवों में जहरीली शराब का कहर
इस मामले में गंभीर हालत वाले मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया. इसी क्रम में रामप्रसाद को सागर से एयरलिफ्ट कर भोपाल स्थित एम्स भेजा गया था. हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, गूगरा खुर्द, नौराज, बैराज और पाटन सहित छह गांवों में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी है.
नौराज गांव में 4 की मौत
नौराज गांव में जहरीली शराब से अब तक चार लोगों की मौत हुई और करीब 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है. मृतकों के परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि, गांव में किराने की दुकान और घरों से जहरीली शराब बेची जा रही थी. मृतकों के परिजनों ने बताया कि, शराब बेचने वाले लोग बताते थे कि 20000 महीने पुलिस को देते हैं. इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती.
शराब बेचने वाली महिला ने खोले राज
जी मीडिया की टीम उन घरों तक पहुंची, जहां पर कुछ दिनों पहले तक शराब बेची जा रही थी. शराब बेचने वाली एक महिला ने बताया कि रहीम नाम का एक शराब तस्कर उसके घर पर शराब की पेटियां पहुंचाता था. महिला के अनुसार, रहीम बांदा से कार में शराब लाता था और 'सागर गोल्ड' शराब की एक पेटी लगभग 4,000 रुपए में देता था. उसने दावा किया कि रहीम उसके घर पर नियमित रूप से शराब की सप्लाई करता था.
मृतकों के परिजनों से मिलने डिप्टी सीएम
वही नौराज गांव में मृतकों के परिजनों से मिलने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मिलने पहुंचे, जी मीडिया से बातचीत में राजेंद्र शुक्ल ने बताया 10 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया, और आगे की करवाई जारी है.
20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
जहरीली शराब कांड मामले में सागर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया दो अलग-अलग थानों में 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है. कुछ ठेकेदारों को भी आरोपी बनाया है, यह जांच की जा रही है शराब लाइसेंस वाली थी या बिना लाइसेंस वाली थी. बंडा थाना पुलिस की मिली भगत पर एसपी ने कहा कि, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता. फिलहाल थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है और किन-किन की भूमिका रही इसकी जांच की जा रही है.
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