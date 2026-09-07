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सागर: घरों-किराना दुकानों में बिकती थी जहरीली शराब, नौराज गांव के ग्रामीणों ने बताया काले कारोबार का सच, बोले-पुलिस का 20 हजार महीना फिक्स था कमीशन

सागर के नौराज गांव में जहरीली शराब से चार लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं. ग्रामीणों के मुताबिक किराना दुकानों और घरों से शराब बेची जा रही थी. ग्रामीणों ने पुलिस पर कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है.

Reported ByAnil Nagar
Published: Sep 07, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:00 PM IST
सागर: घरों-किराना दुकानों में बिकती थी जहरीली शराब, नौराज गांव के ग्रामीणों ने बताया काले कारोबार का सच, बोले-पुलिस का 20 हजार महीना फिक्स था कमीशन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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