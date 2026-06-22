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बीना से बारात लेकर लौट रहे दूल्हा-दुल्हन हादसे का शिकार, दोनों कारों के उड़े परखच्चे, 8 घायल

Sagar News-सागर के खुरई बाईपास पर ओवरटेक के चक्कर में एक सफारी कार ने विदा होकर लौट रहे दूल्हा-दुल्हन की अर्टिका कार को सामने से जोरदार टक्कर मा दी. इस भीषण हादसे में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए और दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:35 PM IST
बीना से बारात लेकर लौट रहे दूल्हा-दुल्हन हादसे का शिकार, दोनों कारों के उड़े परखच्चे, 8 घायल

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