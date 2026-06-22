बीना से बारात लेकर लौट रहे दूल्हा-दुल्हन हादसे का शिकार, दोनों कारों के उड़े परखच्चे, 8 घायल

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Sagar Road Accident-मध्यप्रदेश के सागर में शादी की खुशियां अचानक दर्द तकलीफ में तब्दील हो गई. जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र के बाईपास पर सुबह भीषण सड़क हादसे में दूल्हा-दुल्हन सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए खुरई सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में तीन लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.
दो कारों में हुई भीषण टक्कर
जानकारी के अनुसार, तोडा काछी, तहसील खुरई निवासी दूल्हा प्रहलाद कुशवाहा बारात लेकर बीना के बेसरा गांव गए थे. शादी की रस्में पूरी कर सुबह करीब 11 बजे बारात वापस लौट रही थी. बारात में शामिल दूल्हा प्रहलाद कुशवाहा और दुल्हन पूजा कुशवाहा अर्टिका कार में सवार थे. इसी दौरान खुरई बाईपास पर टीहर तिराहे के पास सागर की तरफ से आ रही सफेद रंग की सफारी कार ने ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रही अर्टिका कार को जोरदार टक्कर मार दी.
दूल्हा-दुल्हन समेत से 8 लोग घायल
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में अर्टिका और सफारी कार में सवार दोनों पक्षों के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें दूल्हा प्रहलाद और दुल्हन पूजा भी शामिल हैं. घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल खुरई ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया है. बाकी 5 घायलों का खुरई सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ओवरटेक के दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाना हादसे की वजह मानी जा रही है. पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है.
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