बीना से बारात लेकर लौट रहे दूल्हा-दुल्हन हादसे का शिकार, दोनों कारों के उड़े परखच्चे, 8 घायल

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल खुरई ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया है. बाकी 5 घायलों का खुरई सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ओवरटेक के दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाना हादसे की वजह मानी जा रही है. पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है.