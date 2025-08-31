प्रिंसिपल ने किया बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा
प्रिंसिपल ने किया बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा

School Principal Caught Selling Books in Sagar: सागर में एक सरकारी प्रिंसिपल की काली करतूत सामने आई है. जो बच्चों को फ्री में मिलने वाली किताबों को ठोक भाव से कबाड़ी में बेच रहे थे. इसी दौरान इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई. फिर जमकर हंगामा हुआ. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:04 AM IST
प्रिंसिपल ने किया बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा

Sagar News: सरकार सूबे के कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने उन्हें बेहतरीन सुविधाएं देकर अच्छी पढ़ाई लिखाई के दावे कर रही है. इसके लिए संसाधन भी मुहैया करा रही है. लेकिन जमीनी तौर पर हालात कुछ और हैं और ये हालात चिंताजनक भी हैं. 

दरअसल, एमपी के सागर से एक ऐसी ही खबर है जो न सिर्फ चिंता में डालेगी बल्कि शिक्षा दान देने वाले शिक्षक के लालच को भी बयान करेगी. जब महज चंद पैसों के लिए एक स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को दी जाने वाली किताबो को गुरंदी में बेंचने की कोशिश की. लेकिन गांव के लोगों की सजगता से ये हो नहीं पाया और अब प्रिंसिपल का कारनामा जांच के दायरे में आ गया है.

जानिए पूरा मामला
सागर जिले के बंडा ब्लाक के मगरधा गांव में ग्रामीणों ने देखा कि एक पिकअप वाहन में यहां के हाई स्कूल से कुछ समान लोड होकर जा रहा है. इसके बाद ग्रामीणों ने शक के आधार पर पिकअप वाहन को रोका, पता किया तो पिकअप वाहन बंडा के एक कबाड़ी का था. लोगों का शक बढ़ा और जब पिकअप में लोड सामान को देखा तो बैग्स में किताबे भरी थी, वो किताबें जो इस स्कूल में बच्चों को मुफ्त में बांटने के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई थी.

कहां जा रही थी किताबें?
अब सवाल ये की आखिर बच्चो को फ्री में दी जाने वाली किताबें आखिर कहां जा रही थी तो मालूम चला कि ये कबाड़ में बेंचने के लिये जा रही थी. ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी तो ये लोग भी मौके पर पहुंचे और देखकर हैरान रह गए. इलाके के एसडीएम को इसकी सूचना दी गई तो एसडीएम ने बिना वक्त लगाए शिक्षा विभाग के अफसरो को तुरंत मगरधा जाने के आदेश दिए. जिसके बाद शिक्षा विभाग की टीम के साथ तहसीलदार मगरधा के हाई स्कूल पहुंचे 

जांच में जुटा शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग की टीम ग्रामीणों द्वारा रोकी गई पिकअप गाड़ी की जांच पड़ताल की तो मामला साफ हुआ कि एक कबाड़ी के पिकअप वाहन से पुस्तकें ले जाई जा रही थी. इस टीम ने जांच पड़ताल में पाया कि स्कूली बच्चों को दी जाने वाली सरकारी किताबें गाड़ी में थी और इन्हें जब्त किया गया है. इस मामले में आरोपों के घेरे में आ रहे स्कूल प्रिंसिपल आर के रोहित ने अजीबो गरीब तर्क दिया कि इन किताबो को स्कूल परिसर में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था. लेकिन पिकअप वाहन से शिफ्टिंग करने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है.

खुद शिक्षा विभाग के अफसर मानते हैं कि स्कूल कैंपस में ही किताबों की शिफ्टिंग के लिए कई किलोमीटर दूर से पिकअप गाड़ी बुलवाना और चंद कदमों की दूरी में शिफ्टिंग समझ से परे है. स्थानीय लोगों की माने तो इसके पहले भी बड़ी खेप ऐसे ही गाड़ी में भरकर कबाड़ में बेंची गईं हैं. जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बाजार से किताबें खरीदना पड़ी है. बहरहाल ग्रामीणों की सजगता के बाद अब स्थिति साफ हुई है और पूरे मामले की जांच शिक्षा विभाग के अफसर और तहसीलदार कर रहे हैं. जांच के बाद कार्रवाई करने की दलील दी गई है.

रिपोर्ट महेंद्र दुबे, जी मीडिया सागर

ये भी पढ़ें- विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार! लाखों रुपये की मदद करेगी MP सरकार, जानें डिटेल्स

