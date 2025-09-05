सागर में धार्मिक जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक्शन में पुलिस
Sagar News-सागर में धार्मिक जुलूस में सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए गए. इस नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में हिंदू जागर मंच ने कोतवाली थाना में नारे लगाने वाले कट्टरपंथियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 05:05 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के सागर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए धार्मिक जुलूस में विवादित नारेबाजी करने का मामला सामने आया है. यह नारेबाजी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्रके मुख्य इलाके तीन बत्ती पर की गई है. बीच सड़क पर जुलूस के दौरान भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई. वहीं हिंदू जागरण मंच से नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. 

माहौल बिगाड़ने की कोशिश
सागर में गुरूवार शाम को धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था. यहां जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए. कट्टरपंथियों ने नारेबाजी कर शहर की आवोहवा खराब करने की कोशिश की. जुलूस में शामिल कुछ लोगों द्वारा लगाए गए यह नारे विवाद का कारण बन गए हैं. नारेबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. 

नारे लगाने वालों पर होगा एक्शन
नारेबाजी को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह की नारेबाजी से आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोग भी लोग भड़काऊ नारेबाी में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वीडियो के आधार पर नारे लगाने वालों की पहचान की जा रही है. 

हिंदू जागरण मंच ने की कार्रवाई की मांग
वहीं इस मामले में हिंदू जागरण मंच सागर ने सागर कोतवाली थाना पुलिस को धार्मक भावना आहत करने वाले नारे लगाने वाले कट्टरपंथियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आवेदन दिया है. साथ ही भड़काऊ नारे लगाने वाले  लोगों के वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं. 

