हाईवे पर फिल्मी अंदाज में लूट, बंदूक की नोक पर लूटा कंटेनर, वारदात सीसीटीवी में कैद

MP News-मध्यप्रदेश के सागर में अमेजन कंपनी के माल से भरा कंटेनर लूट लिया. लुटेरों ने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और विरोध करने पर मारपीट भी की. एक बदमाश ने धमकाते हुए कहा कि बिल्कुल शांत हो जा, हम कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाय तो गोली मार देंगे. इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है. यह कंटेनर गुड़गांव से नागपुर जा रहा था. आरोपी नरसिंहपुर के मुंगवानी में ड्राइवर को छोड़कर भाग गए.

वीडियो आया सामने

यह घटना 16-17 सिंतबर की रात 2 बजे की है. एफआईआर 17 सितंबर को गौरझामर थाने में दर्ज कराई. यह वारदात का वीडियो 20 सितंबर को सामने आया है. इस वारदात को नेशनल हाईवे-44 पर अंजाम दिया गया. आरोपी कंटेनर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए. लूट की वारदात के बाद आरोपी ड्राइवर को नरसिंहपुर के मुंगवानी में छोड़कर भाग गए.

नागपुर जा रहा था कंटेनर

एफआईआर के अनुसार, बिहार का रहने वाला ड्राइवर दीपचंद अवध पटेल ने बताया कि वह गुड़गांव की एसएस लॉजिस्टिक कंपनी में नौकरी करता है. 16 सितंबर की सुबह 4 बजे उसने अमेजॉन कंपनी का माल कंटेनर में भरकर नागपुर के लिए निकला था. गाड़ी में जीपीएस और सामने की ओर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका एक्सेस कंपनी के पास है.

कंटेनर रोका और बंदूक दिखाकर धमकाया

एफआईआर के अनुसार, 16-17 सिंतबर की दरमियान रात करीब 2 बजे सिलारपुर गांव में दीपचंद्र के आने चल रहे कंटेनर ने अचानक ब्रेक लगा दिया. उसे गाड़ी रोकनी पड़ गई. तभी सामने वाले कंटेनर से चार लोग बाहर निकले और दीपचंद के कंटेनर में चढ़ गए. लुटेरों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और बंदूक दिखाकर धमकाया और मारपीट करने के साथ मोबाइन भी छीन लिया.

कंटेनर का माल लूटा

आरोपियों ने रास्ते में दो जगह पर कंटेनर को रोका. कटर मशीन से केबिन के अंदर की चद्दर काटी और गाड़ी में रखा माल दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लिया. ड्राइवर दीपचंद पटेल ने बताया कि उसे नहीं पता कि कितना सामान चोरी किया गया है. वारदात के दौरान आरोपी ही उसका कंटेनर चला रहे थे. लूट के बाद आरोपी उसे कंटेनर समेत मुंगवानी में छोड़कर फरार हो गए. ड्राइवर ने किसी तरह हाथ-पैर खोले और बाहर निकलकर पुलिस को लूट की सूचना दी.

